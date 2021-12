Διεθνές συνέδριο ΣΕΒ – BIAC για την εξέλιξη του παράνομου εμπορίου

Η Business at OECD (BIAC), και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ως ιδρυτικό μέλος της BIAC, συνδιοργάνωσαν διεθνές ψηφιακό συνέδριο με τίτλο: «Η εξέλιξη του παράνομου εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας: Μαθήματα και συστάσεις», χθες (Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021).

Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε προβεβλημένα στελέχη που εκπροσωπούν τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε διεθνές επίπεδο, να αποτιμήσουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για τις εποπτικές αρχές και τις επιχειρήσεις σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Συζητήθηκαν εξελίξεις όπως, η ψηφιοποίηση των εποπτικών αρχών και επιχειρήσεων, που προσφέρουν πλέον νέα εργαλεία αντιμετώπισης του φαινομένου του παράνομου εμπορίου που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, στερεί πολύτιμα έσοδα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, υπονομεύει τη νόμιμη εργασία και, κυρίως, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών. Όπως αναφέρθηκε, το παράνομο εμπόριο στερεί τις κυβερνήσεις ετησίως από 8,5 δισ. ευρώ στην Ευρώπη έως και 50 δισ. δολάρια παγκοσμίως, χρήματα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν κοινωνικές ανάγκες, όπως σχολεία και νοσοκομεία. Τονίστηκε, επίσης, ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντική η στενή συνεργασία αρχών και ιδιωτικού τομέα σε πολλά επίπεδα, όπως ενδεικτικά είναι η ενδυνάμωση των διαθέσιμων πόρων που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές, η αξιοποίηση των πόρων μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών καταπολέμησης του φαινομένου και η συνεχής ενημέρωση του καταναλωτή.

Την εκδήλωση άνοιξαν η κα. Hanni Rosenbaum - Executive Director, Business at OECD (BIAC) και ο κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ενώ για το θέμα μίλησαν ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο κ. Martin Frost, Head of the Governance Reviews and Partnerships Division, OECD, ο κ. Piotr Stryszowski, Senior Economist, Task force on Countering Illicit Trade (TFCIT), OECD, ο κ. David Luna, Chair, Business at OECD Anti-illicit Trade Expert Group (AITEG), ο κ. Alvise Giustiniani, Vice-Chair, Business at OECD Anti-illicit Trade Expert Group (AITEG), ο κ. Maurice Adefalou Technical Officer, IPR, Health and Safety Program Manager, World Customs Organization (WCO) και ο κ. Jeff Hardy, Director General, Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT). Το διαδικτυακό συνέδριο, που παρακολούθησε μεγάλος αριθμός από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και φορέων κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, συντόνισε η κα. Νινέττα Μανούση, εκ μέρους του ΣΕΒ.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση η κα. Hanni Rosenbaum - Executive Director, Business at OECD (BIAC) τόνισε «την ανάγκη να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, προς όφελος όχι μόνο των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων αλλά, κυρίως, των κοινωνιών ως σύνολο».

Ο κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, σημείωσε ότι «Οι πρακτικές του παράνομου εμπορίου αλλάζουν συνεχώς. Μόνο με διεθνή συνεργασία, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο και δοκιμάζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις θα το αντιμετωπίσουμε».

Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις στον καταναλωτή καθώς τα παράνομα προϊόντα δεν ελέγχονται για τήρηση προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Τόνισε ότι «για να γίνει το παράνομο εμπόριο λιγότερο κερδοφόρο, πρέπει καταρχήν οι κυβερνήσεις να ενισχύσουν τους πόρους που αφιερώνονται για την καταπολέμησή του, κατεύθυνση στην οποία μπορεί να βοηθήσει και ο ιδιωτικός τομέας. Πρόσθεσε ότι «στο οργανωτικό κομμάτι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει σημαντική πρόοδο με τη δημιουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. που, ήδη, έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο και η πρόοδος αυτή θα συνεχιστεί», ενώ επίσης «θα πρέπει ο καταναλωτής να ενημερώνεται συνεχώς, κάτι που αποτελεί σύνθετη πρόκληση, που απαιτεί σημαντικούς πόρους και την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα με μια καλή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Ο κ. David Luna, Chair, Business at OECD Anti-illicit Trade Expert Group (AITEG) δήλωσε: «Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το παράνομο διασυνοριακό εμπόριο, πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική βούληση και τη διατομεακή συνεργασία μέσω δυναμικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης επιβολής και της ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση διεφθαρμένων αξιωματούχων, εγκληματιών και συνένοχων που έχουν διεισδύσει στις σημερινές παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες»

Ο κ. Alvise Giustiniani, Vice-Chair, Business at OECD Anti-illicit Trade Expert Group (AITEG) σημείωσε ότι «Οι εγκληματίες που επωφελούνται από το παράνομο εμπόριο εργάζονται σε οργανωμένα δίκτυα. Χρειάζεται να οικοδομήσουμε συνέργειες από διαφορετικούς κλάδους μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να είναι δυνατή μια αλλαγή προς το καλύτερο. Οι κοινές δράσεις είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων. H καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου είναι σίγουρα ένα από αυτά».

Ο κ. Maurice Adefalou Technical Officer, IPR, Health and Safety Program Manager, World Customs Organization (WCO) αναφέρθηκε στις δράσεις και συνεργασίες των τελωνειακών αρχών σε διεθνές επίπεδο, επισημαίνοντας ότι «Η επιχείρηση STOP είναι η απάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, που συνδέεται με τον COVID-19.» Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις της WCO για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελωνείων κρατών-μελών και την αξιοποίηση δεδομένων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δράσεων καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου.

Ο κ. Jeff Hardy, Director General, Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου τονίζοντας ότι «Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τις μεγάλες συστημικές αδυναμίες, αποδεικνύοντας στον κόσμο ότι είμαστε ανησυχητικά απροετοίμαστοι να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, όπως ενδεικτικά στα αλκοολούχα ποτά, έδωσαν σε δίκτυα εγκληματιών τη δυνατότητα να κερδίσουν ταχύτατα μεγάλα μερίδια αγοράς εις βάρος της νόμιμης αγοράς.

Σημειώνεται ότι η Business at OECD (BIAC) είναι ένα διεθνές δίκτυο που εκπροσωπεί πάνω από 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, που προωθεί τις αρχές της ανοιχτής οικονομίας και της συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη. Αποτελεί εταίρο του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών.