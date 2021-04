«Πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων λανσάρει στην ελληνική αγορά ο όμιλος Ηρακλής

Το «πράσινο» προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζει ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με τη νέα σειρά σκυροδεμάτων ECOPact κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία. Πρόκειται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την πρώτη «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων στην ελληνική αγορά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αειφόρες κατασκευές.

Στηριζόμενη στη νέα βελτιωμένη σύνθεση του τσιμέντου CEM II 32,5N, το οποίο φέρει την «πράσινη» σήμανση ECO της LafargeHolcim, η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact διακρίνεται για τη βελτιωμένη απόδοση αειφορίας, καθώς παράγεται με 30% χαμηλότερες εκπομπές CΟ2 σε σύγκριση με παραδοσιακά σκυροδέματα. Αποτελεί τη νέα «πράσινη» πρόταση για κάθε κατασκευαστικό έργο υψηλών τεχνικά απαιτήσεων αλλά και προδιαγραφών ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, οδηγώντας τις εξελίξεις για το μέλλον των αειφόρων κατασκευών.

Η σειρά σκυροδεμάτων ECOPact του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ διατίθεται στις βασικές κατηγορίες αντοχής (C 16/20, C 20/25, C 25/30) για όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις περιβαλλοντικής έκθεσης, καλύπτοντας ανάγκες όλου του φάσματος των κατασκευών.

«Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εργαζόμαστε συστηματικά για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις αλλά και να προβλέπουμε τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου οικοδομείν, που έχει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, που συνδυάζει την καινοτομία με το βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί τη νέα μας κινητήρια δύναμη για την ταχύτερη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές» ανέφερε ο Λευτέρης Μουστάκας, διευθυντής της δραστηριότητας σκυροδέματος του ομίλου.