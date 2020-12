E-shop of the Year το everest.gr από την ATCOM

Στην ATCOM απονεμήθηκε το βραβείο E-shop of the Year για το έργο everest.gr στα e-volution awards 2021, τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης των βέλτιστων πρακτικών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν, επιπλέον 21 βραβείων για web, mobile και Omnichannel εφαρμογές πελατών της.

Συγκεκριμένα, η ATCOM έλαβε μία από τις ύψιστες διακρίσεις της διοργάνωσης, καθώς και 7 Gold, 10 Silver και 4 Bronze βραβεία, ερχόμενη πρώτη σε ποσοστό επιτυχίας συμμετοχών, το οποίο ξεπέρασε το 63%. Οι βραβεύσεις αφορούσαν έργα για τους everest, EUROBANK, notos, Let’s Ferry και IKEA, πρωταγωνιστώντας στην κατηγορία “ Καινοτομία & Experience Design”, δίνοντας παράλληλα σημαντικό παρών σε όλες τις κατηγορίες του θεσμού.

“ Οι βραβεύσεις στο θεσμό των e-volution awards έχουν πάντα ιδιαίτερη αξία για εμάς. Την ανατρεπτική αυτή χρονιά, ακόμη περισσότερο. Είμαστε υπερήφανοι για τη στρατηγική συνεργασία μας με την everest, και το βραβείο E-shop of the Year έρχεται να επισφραγίσει τόσο την επιτυχημένη κοινή μας πορεία, όσο και την αφοσίωση με την οποία υπηρετούμε το Digital & Business Transformation. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, να βλέπουμε τους συνεργάτες μας να εξελίσσουν διαρκώς την ψηφιακή τους στρατηγική, όπως συνέβη και με τη EUROBANK που τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο E-Business of the Year. Θερμά συγχαρητήρια στους πελάτες μας, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, και στην ομάδα της ATCOM , που δουλεύει αμείωτα για την υλοποίηση του οράματός μας, να μετασχηματίσουμε κάθε πτυχή του e-commerce, του customer experience και της e-business πραγματικότητας“ , δήλωσε ο Chief Commercial Officer της ATCOM, Ιάσων Καταρόπουλος.