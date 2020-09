ΟΤΕ: Εννέα βραβεία και η κορυφαία διάκριση ICT Company of the Year

Στα φετινά Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards ο Όμιλος απέσπασε συνολικά εννιά διακρίσεις - τιμήθηκε και με την κορυφαία διάκριση ICT COMPANY OF THE YEAR, για δεύτερη συνεχή χρονιά.