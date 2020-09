Κοινοπρακτικό δάνειο με βελτιωμένους όρους για τον ΑΔΜΗΕ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών γνωστοποίησε ότι ο όμιλος ΑΔΜΗΕ εξασφάλισε βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό του πρόγραμμα με την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ με τις πιστώτριες τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Bank of China και Alpha Bank.

Η διάρκεια του κοινοπρακτικού δανείου είναι έξι έτη και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,1% για τα πρώτα τρία έτη και στο 2% για τα τρία επόμενα έτη. Ειδικότερα, η έκδοση περιλαμβάνει:

Α. Ποσό ύψους 310 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Συγγενούς εταιρείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται το από 20/4/2018 κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 199 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία των κινεζικών ιδρυμάτων Bank of China (BOC) και Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) και το από 29/6/2018 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 228,5 εκατ. ευρώ με Κοινοπραξία Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών.

Β. Ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε νέα διευκόλυνση για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Η ομολογιακή έκδοση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Σημείωση: Όλα τα επιτόκια δανεισμού είναι εκπεφρασμένα πλέον του Euribor.