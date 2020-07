Barilla Hellas: Αύξηση 3,1% στον κύκλο εργασιών, νέες επενδύσεις 1,7 εκ. ευρώ

Στο ποσό των 75,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Barilla Hellas το 2019 έναντι 73,6 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ από 33,1 εκατ. ευρώ το 2018. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 47,5% από 45% το 2018, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της συνεισφοράς των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο συνολικό προϊοντικό μείγμα.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 32,3 εκατ. ευρώ από 28,8 εκατ. ευρώ το 2018. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν και ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

Υλοποιώντας το επενδυτικό πλάνο ύψους 10 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το 2015, η Barilla Hellas το 2019 επένδυσε 1,7 εκατ. ευρώ στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της. Σημειώνεται ότι η Barilla Hellas συνεχίζει να διατηρεί μηδενικό δανεισμό, χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις της αποκλειστικά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2029 τα προϊόντα Barilla, επιβεβαίωσαν τον ηγετικό τους ρόλο στην premium αγορά, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία τους στην Ελλάδα μέσω της καινοτόμου σειράς Barilla Legumes. Tα προϊόντα Wasa εξακολούθησαν τη δυναμική τους διείσδυση στην αγορά. Το portfolio των GranCreale διευρύνθηκε με το GranCereale Frutta Biscuit.

Απολύτως ευθυγραμμισμένη με την αποστολή «Good for you Good for the planet" του ομίλου Barilla, η συνεισφορά της Barilla Hellas στην παγκόσμια πορεία αειφορίας του Ομίλου, συνεχίστηκε και το 2019 σε πολλά επίπεδα.

Οι δράσεις του «Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO» διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο το 2019. Μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη πρωτότυπων αγροτικών πρακτικών, οι Έλληνες αγρότες κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς τους.

Σε συνεργασία με αλυσίδες λιανικής πώλησης, η Barilla Hellas υλοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη σπατάλη φαγητού, προτείνοντας λύσεις που εκπαιδεύουν το ευρύ κοινό να αξιοποιεί ότι περισσεύει από το καθημερινό γεύμα για να δημιουργεί νέες, εμπνευσμένες συνταγές με ζυμαρικά.

Σε ο,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η Barilla Hellas, συνεπής με τη δέσμευση που ανέλαβε ο Ομίλος Barilla το 2019, θα χρησιμοποιεί συσκευασίες σχεδιασμένες να είναι 100% ανακυκλώσιμες-σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης- και θα διαθέτει τα προϊόντα της σε όλες στις αγορές μόνο σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες μέχρι το 2020.

Επιπλέον, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Barilla Hellas μειώθηκε ακόμη περισσότερο μέσα στο 2019. Οι εκπομπές CO2 στο εργοστάσιο της Θήβας, μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης έφτασε στο 95%.