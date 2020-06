PwC Ελλάδας: διευρύνει το πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως «Wherever Works»

Η PwC Ελλάδας, διευρύνει την πολιτική της εξ αποστάσεως εργασίας που εισήγαγε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2019 και η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ευεξίας Be well work well, καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της «θέτει για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, με στόχο τη συμβολή στη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητάς τους, προσαρμοζόμενη στις παγκόσμιες τάσεις».

Το νέο μοντέλο εργασιακής ευελιξίας αποτελεί μετεξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος «Wherever Works» που εφαρμόζεται τους τελευταίους 16 μήνες και το οποίο προσφέρει μέχρι σήμερα, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας έως μία φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της εταιρείας, με αφετηρία την ισχυρή τεχνολογική υποδομή που διαθέτει η PwC Ελλάδας, η καθιέρωση της ευέλικτης εργασίας ως προσωπική επιλογή του εργαζόμενου χωρίς περιορισμό ημερών, έρχεται να συμπληρώσει τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας που προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και στις ανάγκες των ανθρώπων της εταιρείας. Η απόφαση της εξέλιξης της πολιτικής σηματοδοτήθηκε από τα θετικά σχόλια των εργαζομένων κατά την πιλοτική εφαρμογή της αλλά και των πελατών της εταιρείας για την απρόσκοπτη προσφορά των υπηρεσιών, και την επιτυχημένη μετάβαση σε καθεστώς καθολικής τηλεργασίας κατα τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η νέα καθημερινότητα για τους περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους της PwC επιτρέπει την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου του προσωπικού τους χρόνου με κύριο άξονα την ευελιξία σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης που υποστηρίζει τη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, επισημαίνει η εταιρεία.

Η Αλεξάνδρα Κλήμη, Human Capital Director της PwC Ελλάδας δηλώνει σχετικά: «Βγαίνοντας από μια δύσκολη περίοδο τόσο για την χώρα όσο και παγκοσμίως και έχοντας πλέον βιώσει τα οφέλη της τηλεργασίας θεωρούμε πως είναι η κατάλληλη στιγμή να καθιερώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που εργαζόμαστε. Στην PwC έχοντας ως προτεραιότητα τους ανθρώπους μας πιστεύουμε πως η καθιέρωση ενός σύγχρονου προγράμματος εργασίας απαντάει ουσιαστικά στην ανάγκη για ευελιξία, δίνοντας στον καθένα μας τη δυνατότητα να καθορίσει σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του, τη διάρκεια και τη συχνότητα της εργασίας από απόσταση. Διατηρώντας πάντα την επιλογή της φυσικής παρουσίας στο γραφείο, το οποίο δεν αντικαθίσταται και συνεχίζει να αποτελεί πόλο δια ζώσης συνεργασίας, ο εργαζόμενος πλέον μπορεί να προσαρμόσει την εργασία του με βάση τις προσωπικές του ανάγκες.»