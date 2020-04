Διαθέσιμες οι αιτήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής στο Μόναχο

Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τη Διεθνή Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, iba 2021, η οποία θα λάβει χώρα από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2021 και διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η iba διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια στο Μόναχο και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της βιομηχανίας. Τα εκθέματα της iba είναι τα εξής:

πάγια αγαθά, όπως μηχανήματα και εξοπλισμός για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, κλίβανοι και εξαρτήματα, σιλό, μονάδες συσκευασίας, εγκαταστάσεις αρτοποιείων, εξοπλισμός ψύξεως και μηχανήματα καθαρισμού, εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο, καταστήματα πωλήσεως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, εκθέματα βιτρίνας, ημιτελικά και τελικά προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, υλικά συσκευασίας και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στην τελευταία διοργάνωση η έκθεση συγκέντρωσε 1.373 εκθέτες από 48 χώρες, ανάμεσά τους και 11 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν σε πάνω από 76.800 επισκέπτες από 164 χώρες τα πάντα γύρω από την παραγωγή και πώληση προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης κλείστηκαν συμφωνίες ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, γεγονός που έκανε το 85% των εκθετών να χαρακτηρίσουν τη διοργάνωση εξαιρετικά επιτυχημένη.

Πιο συγκεκριμένα οι 11 ελληνικές επιχειρήσεις, που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην προηγούμενη έκθεση ήταν οι εξής: Artsteel SA, EBAK Kyriakos Zourtoumidis & CO, ELIN SA Food Processing Machinery, FOODLine Co. - The Modern Flour Mills Food Industry Engineering & Consulting - Bakery Ingredient Solutions, Gatzelakis K. & Sons SA, Giatsis Pack SA, KARDASIS M. & E. LTD, Lappas J. Ltd, SUGART - Cake Decoration, Technomix Roumtsios N Stavridou G O.E. και Timiplast Industrial & Commercial SA.