«Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2019 ο Βύρων Νικολαΐδης

“Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας της Χρονιάς” (2019) ανακηρύχθηκε από την Ernst & Young Ελλάδος ,ο Βύρων Νικολαΐδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert.

Η σημαντική αυτή διάκριση είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης της επιχερηματικής του πορείας από εννεαμελή Κριτική Επιτροπή, στην οποία προήδρευε ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, CEO ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Η επιτροπή αναγνώρισε στον Βύρωνα Νικολαΐδη το επιχειρηματικό πνεύμα, τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις εξαιρετικές επιδόσεις της PeopleCert, εταιρεία με παγκόσμια δραστηριότητα και παρουσία, που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις, στο 1% των πιο δυναμικών εταιρειών, σε όλη την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι ο Θεσμός EY Entrepreneur Of The Year αναδεικνύει σε διεθνές επίπεδο αξιόλογους επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινοτόμο σκέψη και το όραμά τους, αλλάζουν τα δεδομένα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

«Η επιτυχία δεν είναι μόνο μια προσωπική υπόθεση για εμάς, ακόμα κι όταν το βραβείο είναι προσωπικό. Συνιστά και αποτύπωση ουσιαστικών επιτευμάτων που ξεκινούν από τον έναν, αντανακλούν σε μία εταιρία και καταλήγουν να αλλάζουν τη ζωή πολλών » επισημαίνει ο Βύρων Νικολαΐδης, με αφορμή τη διάκριση του ως «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας της Χρονιάς») από την ΕΥ Ελλάδος. Μια ακόμα απόδειξη ότι κάθε βήμα οδηγεί στο επόμενο. Από τον “ Enterpreneur of the Year”, πριν λίγους μήνες στα European Business Awards 2019, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, στην αναγνώριση από τον διεθνούς κύρους θεσμό ΕΥ Entrepreneur Of The Year, μιας επιχειρηματικής πορείας που αποτελεί υπόδειγμα οράματος, πάθους και αξιοπιστίας. Η καινοτομία και η εταιρική κουλτούρα της PeopleCert την κάνουν να ξεχωρίζει στην παγκόσμα αγορά πιστοποιήσεων επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων”.