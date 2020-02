Το Fintech στο επίκεντρο ημερίδας

Οι νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) αποτέλεσε το κεντρικό θέμα ημερίδας που διοργάνωσε στην Αθήνα τo διεθνές ερευνητικό κέντρο Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR), που ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο Διευθυντής του IFFR, Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Queen Mary University of London, ο οποίος έκανε μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του IFFR και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «φιλοδοξία του Ινστιτούτου είναι να αποτελέσει και μια δεξαμενή σκέψης υψηλών προδιαγραφών. Συζητήσεις όπως η σημερινή που βάζει σε ένα πλαίσιο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την υιοθέτηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τον χρηματοοικονομικό κλάδο, είναι πολύ σημαντικές στο να έρθει η ακαδημαϊκή κοινότητα κοντύτερα με τις επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, η οποία αναφέρθηκε στο έργο και την επέκταση του Κέντρου Καινοτομίας της Επιτροπής καθώς και στις εξελίξεις στην αγορά.

Τέσσερις διακεκριμένοι ομιλητές επεσήμαναν τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech).

Ο καθηγητής David Gershon, Διευθυντής του Gershon Fintech Center στο Hebrew University of Jerusalem παρουσίασε πρωτύτερη εμπειρία από πετυχημένη καινοτομία σε ψηφιακές πλατφόρμες για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Η Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, αναφέρθηκε στις ενέργειες της Επιτροπής σε όλο το φάσμα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Ο Δρ. Δημήτρης Καββαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος στην Harmony Advisors και πρόεδρος της ψηφιακής πλατφόρμας Nomisma, επεσήμανε τις εξελίξεις στο χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.

Τέλος, ο Σωτήρης Συρμακέζης, CCO του Ομίλου Βιοϊατρικής ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές εξελίξεις μετασχηματίζουν τον τραπεζικό χώρο.

Βασικός στόχος του IFFR είναι να καλύψει την υστέρηση που παρατηρείται στην χώρα μας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, την επαφή της ακαδημαϊκής γνώσης με το επιχειρείν και τη διάχυση της γνώσης στα ενδιαφερόμενα μέρη.