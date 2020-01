Ελληνικά Καλώδια: Υποβρύχια καλώδια στο υπεράκτιο αιολικό Mayflower Wind

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε σήμερα πως η θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια συμφώνησε με τη Semco Maritime A/S την προμήθεια υποβρύχιων inter-array καλωδίων στο έργο Mayflower Wind, μια κοινοπραξία της Shell New Energies US LLC και της EDPR Offshore North America LLC.

Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο επιλέχθηκε από την Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης για να προμηθεύσει 804 MW καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος της πολιτείας, με αναμενόμενη έναρξη το 2025.

Η Ελληνικά Καλώδια θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και αποθήκευση περίπου 300 χλμ. υποβρυχίων inter-array καλωδίων 66 kV, με μόνωση XLPE, για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών με τον υπεράκτιο υποσταθμό του πάρκου.

Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στην τελευταίας τεχνολογίας μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο. Η παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και η τελική εγκατάσταση το 2025.



Η Ελληνικά Καλώδια είναι υπερήφανη που στηρίζει τη Mayflower Wind σε αυτό το πρωτοποριακό έργο, ένα από τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα εμπορικής κλίμακας που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Μέσα από αυτό το έργο, η Ελληνικά Καλώδια είναι επίσης υπερήφανη που συμβάλλει στη μετάβαση προς τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελληνικά Καλώδια πρόσφατα εδραίωσε την παρουσία της στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Hellenic Cables America Inc., προσφέροντας στους πελάτες της άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου τους.