Νέος μέτοχος στην Κυριακούλης - Το 26,75% στην Indigo Marine

Το 26,75% της Κυριακούλης Μεσογειακές Κρουαζιέρες πέρασε στην εταιρία INDIGO Marine, η οποία ελέγχεται από τους Παναγιώτη και Ρήγα Τζώρτζη. Πωλητές των μετοχών ήταν τα μέλη της οικογένειας Κυριακούλη, Αρετή, Σπυρίδων και Θεοφάνης.

Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση

Ειδικότερα, η εισηγμένη σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.1 (8) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

ι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από την κ. Αρετή Κυριακούλη, την 8/5/2025 η κ. Αρετή Κυριακούλη προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής της, ήτοι συνολικά εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα (677.129) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό της κατήλθε από 8,915% σε 0,000% και η κ. Αρετή Κυριακούλη δεν κατέχει σήμερα καμία μετοχή της Εταιρείας,

ιι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τον κ. Θεοφάνη Κυριακούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την 8/5/2025 ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (677.276) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του κατήλθε από 19,644% σε 10,7269%, ήτοι κάτω του ορίου του 15% και ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης κατέχει σήμερα 814.724 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,

ιιι) σύμφωνα με την από 9/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε την ίδια ημερομηνία από τον κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικό Μέλος, την 8/5/2025 ο κ. Σπυρίδων Κυριακούλης προέβη σε μία (1) εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία πώλησε εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (677.276) κοινές μετοχές της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του κατήλθε από 19,644% σε 10,7269%, ήτοι κάτω του ορίου του 15% και ο κ. Σπυρίδων Κυριακούλης κατέχει σήμερα 814.724 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,

ιν) σύμφωνα με την από 8/5/2025 TR1 γνωστοποίηση που έλαβε στις 9/5/2025 από την INDIGO MARINE Inc., κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 8/5/2025 η INDIGO MARINE Inc., νομικό πρόσωπο με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ, προέβη σε τρεις (3) εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με τις οποίες απέκτησε το σύνολο των ως άνω υπό ι), ιι) και ιιι) συμμετοχών των Α. Κυριακούλη, Θ. Κυριακούλη και Σπ. Κυριακούλη, ήτοι απέκτησε συνολικά δύο εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα μία (2.031.681) κοινές μετοχές της Εταιρείας και κατέστη άμεση μέτοχος αυτής με ποσοστό συμμετοχής 26,75%, ήτοι άνω του ορίου του 25%.

ν) Περαιτέρω, σύμφωνα με τις σχετικές από 8/5/2025 TR1 τρείς (3) γνωστοποιήσεις που έλαβε στις 9/5/2025 από την TOR INDIGO Holding Inc. και τους Παναγιώτη Τζώρτζη και Ρήγα Τζώρτζη αντίστοιχα, η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι η άνω μέτοχος INDIGO MARINE Inc. ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από την TOR INDIGO Holding Inc., νομικό πρόσωπο με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από κοινού και κατά ποσοστό 50% από τον καθένα από τους κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα.