Οι 37 εισηγμένες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Morgan Stanley και του ΧΑ στο Λονδίνο

Το 3ο επενδυτικό συνέδριο «Morgan Stanley and Athens Stock Exchange Greek Investment Conference» διοργανώνουν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή 37 εισηγμένων εταιρειών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και διοργανώνεται σε συνεργασία με τις ALPHA FINANCE, EUROBANK EQUITIES, NBG SECURITIES, PIREAUS Securities.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές ενώ θα ακολουθήσει fireside chat με εκπροσώπους της Morgan Stanley.

Eπίσης, ο Επικεφαλής του Oικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με αναλυτές της Morgan Stanley.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθούν επίσης τρεις θεματικές συζητήσεις σε πάνελ που θα εστιάσουν στις ελληνικές τράπεζες, τον κλάδο της ενέργειας και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις εξής εταιρείες: ADMIE HOLDINGS. AEGEAN AIRLINES, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, ATHENS EXCHANGE GROUP, ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA), ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE CO., AUSTRIACARD, AUTOHELLAS, AVAX GROUP, BANK OF CYPRUS, CENERGY HOLDINGS, COCA COLA HBC AG, ELLAKTOR, EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS, FOURLIS, GEK TERNA / TERNA ENERGY, GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS, HELLENIC TELECOM ORGANIZATION (OTE), HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A., INTRAKAT GROUP, INTRALOT, KRI KRI, LANDA DEVELOPMENT, METLEN ENERGY AND METALS (MYTILINEOS), MOTOROIL, NATIONAL BANK OF GREECE, OPTIMA BANK, PIREAUS FINANCIAL HOLDINGS, PIREAUS PORT AUTHORITY, PROFILE SYSTEMS AND SOFTWARE, PUBLIC POWER CORPORATION, SARANTIS GROUP, TITAN CEMENT INTERNATIONAL. TRADE ESTATES REIC, VIOHALCO GROUP (ELVAL HALCOR AND NOVAL PROPERTY).