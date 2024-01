Περσικός: Κατάληψη πετρελαιοφόρου ελληνικών συμφερόντων – Έλληνας ναυτικός στο πλήρωμα

To πετρελαιοφόρο St. Nikolas (πρώην Suez Rajan), συνδεδεμένο με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, φέρεται να είναι υπό κατάληψη παραστρατιωτικών ομάδων, σύμφωνα με ενημέρωση του βρετανικού στρατού.

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για νέο περιστατικό χάους στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής, ενώ η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημερώνει ότι το περιστατικό κατεγράφη στα ύδατα μεταξύ Ομάν και Ιράν στην είσοδο – έξοδο των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Περαιτέρω προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο απέτυχαν.

#BREAKING: @UK_MTO receives a report of vessel being boarded by unauthorized persons off the coast of #Sohar, unknown voices heard over the phone https://t.co/z9jwzRBGmE pic.twitter.com/4fbSfOiLeN