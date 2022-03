Στον Άρειο Πάγο οι γονείς του Άλκη Καμπανού: Ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί τους

Συνάντηση με την ηγεσία της Δικαιοσύνης είχαν το πρωί οι γονείς του 19ρονου Άλκη Καμπανού, που έχασε τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία τού συνηγόρου της οικογένειας Αλέξη Κούγια, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία τους αυτή η οποία έτυχε άμεσης ανταπόκρισης από την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Η συνάντηση έγινε ξεχωριστά με την πρόεδρο Μαρία Γεωργίου και τον εισαγγελέα Βασίλη Πλιώτα και διήρκεσε περισσότερο από δυο ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά και η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Οι γονείς ζήτησαν από τους ανώτατους δικαστές να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί τους και να σταματήσει η τυφλή οπαδική βία.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα μετά από παραγγελία του κ Πλιώτα, ξεκίνησε μεγάλη έρευνα για τη βία μεταξύ οπαδών και ασκήθηκαν οι πρώτες διώξεις, ενώ υπήρξαν και προφυλακίσεις. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές ακόμα δικογραφίες.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/ston-areio-pago-oi-goneis-tou-alki-kampanou-zitoun-na-apodothei-dikaiosyni-gia-to-paidi

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram