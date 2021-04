Lowbudgetlife.gr: Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη φτώχεια από τη Food On

H Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Food On, που από το 2017 εργάζεται για την κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων που ζουν κάτω από τo όριο της φτώχειας, υλοποίησε μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας, μέσα από μία ευρηματική και πρωτότυπη ιδέα: το «εικονικό» website lowbudgetlife.gr.

H Food On, με τη βοήθεια γνωστών Μέσων και δημοφιλών προσωπικοτήτων από τον χώρο της γαστρονομίας, της μόδας, της ομορφιάς και του αθλητισμού, προσκάλεσε το κοινό να επισκεφτεί το site lowbudgetlife.gr για να βρει low budget ιδέες και προτάσεις για ρούχα, ταξίδια, εστιατόρια, διακόσμηση κ.α. Όταν όμως οι χρήστες επισκέφτηκαν το site δεν είδαν αυτό που περίμεναν, αλλά ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα:

1.000.000 άνθρωποι ζουν ήδη low budget στην Ελλάδα.

1.000.000 Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Για αυτούς το low budget δεν είναι επιλογή. Είναι Επιβίωση.

Σκοπός της καμπάνιας ήταν να ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για το γεγονός ότι το 9% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει αυτή τη στιγμή στα όρια της φτώχειας και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσει για αυτό το τόσο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Το όραμα της Food On είναι μια κοινωνία χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό, η οποία να δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια. Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και αλληλεγγύης και σε συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή με τις κοινωνικές υπηρεσίες συνεργαζόμενων Δήμων, η Food On κινητοποιεί τους συνανθρώπους μας που βιώνουν τη φτώχεια, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις ώστε μέσα από την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση, να μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν οι ίδιοι την τροφή τους. Από το 2017, η Food On εξυπηρετεί σταθερά 160 ωφελούμενους κάθε μήνα.

Μάθετε περισσότερα για την Food On και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στο foodon.eu