E-Learning ΕΚΠΑ: Γίνε μέλος της μεγαλύτερης e-learning κοινότητας στην Ελλάδα

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, λειτουργεί για 19η χρονιά με μεγάλη επιτυχία ένα εκτεταμένο πρόγραμμα E-Learning το οποίο παρέχει προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στόχος είναι τα προγράμματα που προσφέρονται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με τις αναγκαίες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα, το E-Learning του ΕΚΠΑ προσφέρει πάνω από 300 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 35 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 100 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους, ενώ έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 80.000 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα 40 εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.ά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μπορεί κανείς να βρει ακόμα και προγράμματα που συνδέονται με τη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως ‘’Fintech & Digital Transformation in Financial Services’’, ‘’Blockchain Developer’’ και ‘’Artificial Intelligence and Machine Learning’’.

Τα προγράμματα του E-Learning του ΕΚΠΑ απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους (upskilling) και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Πέρα από τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης υπάρχουν και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως προγράμματα δημιουργικής γραφής, life coaching, αυτοβελτίωσης, διαχείρισης άγχους κ.ά.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

https://elearningekpa.gr προγράμματα στα ελληνικά

https://elearninguoa.org προγράμματα στα αγγλικά