Το αναβαθμισμένο Gov.gr Wallet - Όλες οι νέες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Μέσα στον Οκτώβριο θα ενσωματωθούν όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία για τα ακίνητα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εισαχθούν και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά», υπογράμμισε ο υπουργός ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις και για το ευρωπαϊκό πορτοφόλι.

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή οι προσωπικοί κωδικοί web banking.

Η παρουσίαση έγινε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο, οι οποίοι τόνισαν ότι η εφαρμογή διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου των ψηφιακών εγγράφων των χρηστών. Στην εφαρμογή υποστηρίζονται: φέρνει τα έγγραφα και τις συναλλαγές στο κινητό.

Στην εφαρμογή υποστηρίζονται:

-Ψηφιακά δελτία ταυτότητας και αντίγραφά τους

-Ψηφιακές άδειες οδήγησης

-Ψηφιακές κάρτες αναπηρίας

-Ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ

-Ψηφιακές ακαδημαϊκές κάρτες

-Ψηφιακές κάρτες δακτυλίου

-myAuto

-Εισιτήρια αθλητικών αγώνων

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα για κάθε νόμιμη χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και οι άδειες οδήγησης δεν ισχύουν ως διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.