Eπιστρέφει από 14 Οκτωβρίου o Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Tα μέτρα είχαν ανασταλεί από τις 18 Ιουλίου

Από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα είχαν ανασταλεί από τις 18 Ιουλίου λόγω της μειωμένης κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου.

Τα όρια του Δακτυλίου: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα δεν ισχύουν στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρού Δακτυλίου.