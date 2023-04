«Φορο-βόμβα» στα πετρελαιοκίνητα οχήματα και στους καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκρινε τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τις χώρες της ΕΕ στα τέλη του 2022 για πολλά βασικά νομοσχέδια που αποτελούν μέρος του πακέτου «Fit for 55 in 2030». Αυτό είναι το σχέδιο της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα.

Βασική αλλαγή συνιστά η μεταρρύθμιση του λεγόμενου «συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων ρύπων» (ETS) η οποία και εγκρίθηκε με 413 ψήφους υπέρ και 167 κατά όπως προαναφέρθηκε. Οι εκπομπές στο συγκεκριμένο σύστημα, θα πρέπει να μειωθούν κατά 62% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Για να συμβεί αυτό, «καταργούνται σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα σε εταιρείες από το 2026 έως το 2034 και δημιουργείται ένα ξεχωριστό νέο ETS II για καύσιμα για οδικές μεταφορές και κτίρια που θα θέσει τιμή στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτούς τους τομείς το 2027 (ή το 2028 εάν οι τιμές της ενέργειας είναι εξαιρετικά υψηλές)» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρακτικά λοιπόν η απόφαση θα φέρει τα πάνω κάτω και στις τιμές των προϊόντων που μέχρι τώρα εξαιρούνταν των δικαιωμάτων ρύπων αλλά τώρα θα αρχίσουν να επιβαρύνονται και φυσικά στις τιμές των καυσίμων αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς προφανώς θα υπάρξει μακρά περίοδος προετοιμασίας και προσαρμογής.

Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης να συμπεριληφθούν, για πρώτη φορά, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον ναυτιλιακό τομέα στο ETS (500 ψήφοι κατά 131 και 11 αποχές) και συμφώνησε στην αναθεώρηση του ETS για τις αερομεταφορές (463 ψήφοι κατά 117 και 64 αποχές). Αυτό θα καταργήσει σταδιακά τα δωρεάν δικαιώματα στον τομέα των αερομεταφορών έως το 2026 και θα προωθήσει τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ψήφισε επίσης τη συμφωνία με τα κράτη μέλη για τη σύσταση ενός Ταμείου της ΕΕ για το Κοινωνικό Κλίμα (SCF) το 2026 για να διασφαλιστεί ότι η κλιματική μετάβαση θα είναι δίκαιη και κοινωνικά περιεκτική. Το Ταμείο εγκρίθηκε με 521 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 43 αποχές. Τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι χρήστες των μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή φτώχεια και τις μεταφορές θα επωφεληθούν από αυτό το Ταμείο. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του, το SCF θα χρηματοδοτηθεί από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων ETS II ύψους έως και 65 δισεκατομμυρίων ευρώ –δηλαδή από τους πόρους που θα συγκεντρωθούν από τη φορολόγηση των πετρελαιοκίνητων, των καυστήρων πετρελαίου κλπ- με επιπλέον 25% να καλύπτεται από εθνικούς πόρους (συνολικού ύψους 86,7 δισεκατομμυρίων ευρώ).