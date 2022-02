Τζανάκης: Αν δεν μειωθούν οι θάνατοι από αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να ψαχτούμε

Στις περίπου 300.000 «αμετανόητους» που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί οφείλονται σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων από επιπλοκές του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», πρόσθεσε ότι θα πρέπει να προστεθούν και οι περίπου 250.000 που έτρεξαν τώρα να εμβολιαστούν και ακόμη δεν είναι οχυρωμένοι ανοσολογικά, καθώς χρειάζεται να περάσει ένας μήνας από τον εμβολιασμό τους για να προστατευτούν.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι στην Ιταλία οι θάνατοι είναι 63 ανά 100.000 και στην Πορτογαλία 45 ανά 100.000 ενώ στην Ελλάδα έχουμε 95 θανάτους ανά 100.000.

Εκτίμησε ωστόσο ότι από αυτή την εβδομάδα οι θάνατοι θα μειωθούν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν αυτό δεν συμβεί «θα πρέπει να ψαχτούμε να δούμε τι συμβαίνει από πλευράς επιδημιλογικών δεδομένων». Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη αν δεν σημειωθεί κάμψη στον αριθμό των θανάτων θα πρέπει να εξεταστεί τι ακριβώς χαρακτηρίζει τα δικά κρούσματα, η ηλικίες τους, οι συνοσηρότητες, ίσως τα στοιχεία ανά περιφέρεια και ανά νοσοκομείο.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/tzanakis-an-den-meiothoun-oi-thanatoi-ayti-tin-evdomada-tha-prepei-na-psaxtoume

