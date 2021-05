Βασιλακόπουλος: «Καμπανάκι» κινδύνου για τη χαλάρωση - Προσοχή στις τουριστικές περιοχές

«Καμπανάκι» κινδύνου για την χαλάρωση που οδήγησε σε αύξηση ιικού φορτίου σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, έκρουσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».



Ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι σε αυτές τις περιοχές δεν εμφανίστηκε κάποια «μαγική μετάλλαξη» αλλά υπήρξε χαλάρωση και ανέφερε πως σε μέρη όπως η Κρήτη, έναν πανέμορφο τουριστικό προορισμό, μπορεί να κάνει κακό στην τοπική οικονομία αλλά και στην οικονομία της χώρας.

«Πρέπει να προσέξουμε ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς διπλά και τριπλά», τόνισε ο καθηγητής και πρότεινε αντί για εφαρμογή τοπικών lockdown που θα «παίξει» στα διεθνή ΜΜΕ να γίνει στις εν λόγω περιοχές μια σοβαρή αστυνόμευση για την αποτροπή φαινομένων όπως κορωνοπάρτι που προκαλούν έκρηξη της επιδημίας.

Στο ερώτημα εάν υπάρχει «ελληνική» ή «αθηναϊκή» μετάλλαξη απάντησε ότι «προφανώς δεν υπάρχει» κα εξήγησε ότι το εν λόγω στέλεχος που έχει εντοπιστεί στην Αθήνα «έχει βρεθεί σε καμιά τριανταριά χώρες». Πρόσθεσε ότι δεν ξέρει κανείς σε ποια χώρα πρωτοεμφανίστηκε αλλά σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις συνιστούν ότι καλύπτεται από τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και έχει πολύ λιγότερο κίνδυνο για παράδειγμα από το νοτιοαφρικανικό στέλεχος.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/vasilakopoulos-se-skai-kampana-gia-ti-xalarosi-prosoxi-stis-touristikes-perioxes

