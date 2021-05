Λουκίδης-Γραβάνης: Τι ισχύει για τον συνδυασμό εμβολίων και την ανάπτυξη φαρμάκων κατά Covid

Για την επιστροφή στην κανονικότητα και τα εμβόλια μίλησαν στον ΣΚΑΪ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στυλιανός Λουκίδης και ο καθηγητής Φαρμακολογίας Αχιλλέας Γραβάνης.



Ο κ. Γραβάνης τόνισε ότι «είναι στο χέρι μας το αν θα κλείσουμε ξανά και πότε. Αυτή τη φορά έχουμε και τα εμβόλια. Αν διατηρήσουμε τα μέτρα προστασίας, μαζί με τον εμβολιασμό, τα πράγματα θα πάνε καλά.»

Επεσήμανε, δε, ότι έχουμε 7,6 εκατ. δόσεις εμβολίων για το επόμενο δίμηνο. «Πρέπει όλοι να πάμε ταχύτατα να εμβολιαστούμε.»

Για τον συνδυασμό εμβολίων, με πρώτη δόση AstraZeneca και δεύτερη Pfizer ή κάποιο άλλο εμβόλιο, είπε ότι δεν θα χρειαστεί γιατί μέσα στο επόμενο δίμηνο η AstraZeneca πρόκειται να παραδώσει περίπου ένα εκατ. εμβόλια.

«Και λιγότερα να είναι», όπως εξήγησε, θα είναι ικανός αριθμός για να εμβολιαστούν με τη δεύτερη δόση, όσοι έκαναν την πρώτη.

Ο καθηγητής ανέφερε, επίσης, πως γίνονται κλινικές μελέτες αλλαγής πλατφόρμας, όπου γίνεται η πρώτη δόση με cDNA εμβόλιο (AstraZeneca) και η δεύτερη δόση με mRNA εμβόλιο (Pfizer, Moderna) ή αντίστροφα, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Όπως έχουν δείξει τα στοιχεία μέχρι τώρα, με την αλλαγή πλατφόρμας ίσως επιτυγχάνεται καλύτερη ανοσοποίηση. Ωστόσο, μένει να τα επιβεβαιώσουν ειδικοί, επεσήμανε.

Σχετικά με το αν θα χρειαστεί και τρίτη δόση εμβολίου ο κ. Γραβάνης διευκρίνισε ότι «η προσπάθειά μας είναι να μετατρέψουμε τον κορωνοϊό από πανδημία σε ενδημική λοίμωξη. Όπως και με τον ιό της γρίπης, κατά πάσα πιθανότητα, θα κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο, επικαιροποιημένο για τα νέα στελέχη.»

Τόνισε, μάλιστα, ότι οι εταιρείες ετοιμάζουν επικαιροποιημένα εμβόλια κατά των νέων στελεχών. «Μάλλον, στην αρχή του επόμενου χρόνου θα εμβολιαστούμε με επικαιροποιημένα εμβόλια που θα διατηρήσουν για περισσότερο καιρό την ανοσία.»

Ερωτηθείς για τα φάρμακα κατά της Covid που αναπτύσσονται, είπε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια για την ανάπτυξη φαρμάκων. «Έχουμε δύο τέτοιες προσπάθειες σε προχωρημένο στάδιο κλινικής μελέτης. Ένα από την Pfizer και ένα από το πανεπιστήμιο του Emory.» Επίσης, υπάρχουν 240 αντίστοιχα προτζεκτς, ώστε να ελεγχθεί η λοίμωξη στο σπίτι. Από τον επόμενο χρόνο ίσως να τα έχουμε, εκτίμησε ο κ. Γραβάνης.

Για το αν θα είναι το τελευταίο lockdown που ζήσαμε, ο κ. Λουκίδης είπε ότι «ελπίζουμε».

Τόνισε, όμως, ότι «το λιανεμπόριο και το άνοιγμα του Λυκείου, μέχρι στιγμής, δεν αποτιμήθηκαν με αύξηση στο επιδημιολογικό φορτίο. Περιμένουμε ίσως αυτή τη βδομάδα να αποτιμήσουμε το Πάσχα και την επόμενη την εστίαση.»

Ερωτηθείς για το πότε θα βγάλουμε τις μάσκες, ο κ. Λουκίδης είπε ότι «αν μπορέσουμε και φτάσουμε ένα ποσοστό ανοσίας περίπου 60%, σε εξωτερικούς χώρους θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ελεύθεροι.»