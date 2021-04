Τζανάκης: Πότε πέφτουμε κάτω από 3.000 κρούσματα - Σπαρακτικές σκηνές σε ΜΕΘ

Υπάρχει πολύ αργή αποκλιμάκωση της πανδημίας του κορωνοϊού, και μετά τις 20 Μαΐου θα πέσουμε κάτω από τα 3.000 κρούσματα ημερησίως, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης, προσθέτοντας ότι υπάρχει αποκλιμάκωση των εισαγωγών στο ΕΣΥ.

«Υπάρχει πολύ αργή αποκλιμάκωση, όχι σταθεροποίηση. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι όπως η βρετανική μετάλλαξη που μεταδίδεται πολύ, ότι δεν προσέχουμε, ότι Μάρτιος και αρχές Απριλίου ήταν η εποχή του ιού, υπάρχει τάσης αποκλιμάκωσης όμως. Είχα πει ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δούμε κρούσματα μεταξύ 2.500 και 2.800 θα δούμε και ‘’τριάρια’’. Θα αρχίσουμε να μην βλέπουμε 3.000 (κρούσματα) μετά τις 20 Μαΐου, θα πέσουμε σαν μέσο κυλιόμενο όρο στα 2.000 με 2.200. Θα πάμε αργά, αλλά το ΕΣΥ σιγά σιγά αποκλιμακώνεται, υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο εισιτηρίων εξιτηρίων το τελευταίο δεκαήμερο».

Όλα τα νούμερα στις προηγούμενες πέντε Τρίτες ήταν πάνω από τις 4.000 κρούσματα, ακόμα και το 4.380 στις 6 Απριλίου αλλά και 30 Μαρτίου κλπ όλες αυτές τις Τρίτες είχαμε ψηλά νούμερα. Το 3.310 κρούσματα είναι το χαμηλότερο από όλες αυτές τις Τρίτες. Από το 4.380 έχουμε πέσει στο 3.300 εξήγησε.

Εμβολιασμοί και νέοι

Ο κ. Τζανάκης σχολίασε ότι στις ηλικίες 30 με 39 υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση στον εμβολιασμό, καθώς έχουν φρέσκα μυαλά, στιγματίζοντας την «πολιτική καταιγίδα που έχει ξεσπάσει πολλές φορές με ευθύνη πολιτικών και άλλων αναρμόδιων κύκλων με εγκληματικές συνέπειες, καθότι κινδυνεύει να αναπροσαρμοστεί προς τα χειρότερα το εμβολιαστικό πρόγραμμα πολλών χωρών. Αυτό είναι το μεγάλο κακό και το εγκληματικό, καθότι θα θρηνήσουμε θύματα σοβαρές νοσήσεις…»

«Ανεμβολίαστοι το συντριπτικό ποσοστό των νοσηλευόμενων» - Σπαρακτικές σκηνές στις ΜΕΘ

Το συντριπτικό ποσοστό των νοσηλευόμενων είναι ανεμβολίαστοι» επισήμανε. Έφερε ως παράδειγμα σπαρακτικές σκηνές αρνητών του εμβολιασμού στις ΜΕΘ. «Διασωληνώνοντας κάποιον ηλικιωμένο σχετικά, ο οποίος έκλαιγε μπροστά στην εξέλιξη που είχε η υγεία του, εντοπίσαμε ότι παρότι αρχές Μαρτίου του προσφέρθηκε ο εμβολιασμός δεν τον έκανε, κούνησε το κεφάλι του, τι να του πεις εκείνη την ώρα, συνειδητοποίησε εκείνη την ώρα ότι όλο αυτό θα μπορούσε να το είχε αποφύγει. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά... Του προσφέρθηκε το εμβόλιο το οποίο είναι ασφαλές χωρίς επιβάρυνση τους προσφέρθηκε οργανωμένα, και δυστυχώς δεν έστερξαν να το κάνουν, με επίχειρο ενάντια στην υγεία τους και την οικογένειά τους με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό.

Φέρνοντας άλλο παράδειγμα έκανε λόγο για κλασικό παράδειγμα οικογένειας αρνητών να κλαίνε και να ζητάνε συγγνώμη μπροστά σε πρόσωπο της οικογένειάς τους. Υπάρχει και γριούλα η οποία τα παιδιά της ήταν αρνητές ήρθε, έζησε και μετά δεν ήθελαν να την πάνε και στο σπίτι φοβόντουσαν μην κολλήσουν. Ψάχναμε δομή για να πάμε τη γριούλα. Είναι πραγματικά γεγονότα που δεν πρέπει ο κόσμος να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων για να πειστεί».

Εμβολιασμοί, έγκυες και AstraZeneca

«Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας για το εμβόλιο της AstraZeneca» διαβεβαίωσε. «Δεν μπορούμε να ρίχνουμε στο εμβόλιο ό,τι μας συμβεί από εδώ και στο εξής. Πιθανώς συνδέεται με μια ας το πούμε σοβαρή επιπλοκή της τάξης των 4 ανά εκατ. πολλοί λένε από 1 στις 100.000 μέχρι 4 στο εκατ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό προφίλ ασφαλείας. Την ίδια στιγμή αυτοί που αρνούνται και δε θέλουν να το κάνουν για αυτή την πιθανότητα καπνίζουν καταναλώνουν αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες χωρίς κανέναν ενδοιασμό, παράγοντες που θα επιφέρουν κακό στην υγεία τους. Γυναίκες που αρνούνται το εμβόλιο παίρνουν αντισυλληπτικά που συνδέονται σε ποσοστό μισό έως ένα της χιλίοις με θρομβώσεις. Επομένως θα πρέπει να βάλουμε κάτω τη λογική… Σε πολλά άλλα φάρμακα και πολλές άλλες συνήθειες, όπως το κάπνισμα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες για παρενέργειες» υπογράμμισε.

«Ο κόσμος να έρθει στα συγκαλά του»

«Κάποιος που καπνίζει έχει 1 της χιλίοις, ενάμισι της χιλίοις πιθανότητα να πάθει θρόμβωση τον επόμενο χρόνο. Και όμως συνεχίζουν να καπνίζουν. Γύρω στο 30% αυξάνονται οι πιθανότητες για θρόμβωση σε νοσηλεία με κορωνοϊό. 1 στους τρεις που θα νοσηλεύσουμε θα πάθει θρόμβωση. Και για να νοσήσει κάποιος έχει πιθανότητα 1 στα χίλια. Συνεπώς έχουμε τεράστια πιθανότητα κινδύνου από τον κορωνοϊό. Ο ιός αφήνει θέματα στην καρδιά στους πνεύμονες. Ο κόσμος να έρθει στα συγκαλά του να τρέχει και να κάνει τον εμβολιασμό που θα του προσφερθεί».

Για τις έγκυες ο κ. Τζανάκης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. «Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Οι κυρίες που έμειναν έγκυες με το Pfizer και με το Moderna ανέπτυξαν αντισώματα αυτές και τα μωρά τους. Όμως ποτέ δεν κάνουμε κάτι χωρίς κλινικές δοκιμές από πιστοποιημένους οργανισμούς όπως ο ΕΜΑ με κλινικές δοκιμές».

«Ποια SMS; Νεκρό πράγμα»

Eρωτηθείς για τα SMS ο καθηγητής διερωτήθηκε δηκτικά «ποια SMS; Στέλνει SMS πια κανείς; Ταελέγχει κανείς; Νεκρό πράγμα το οποίο βαυκαλιζόμαστε ότι συμβαίνει. Δε συμβαίνει».

Όπως εξήγησε, οι δραστηριότητες ανοίγουν, αλλά με συγκεκριμένους όρους και υγειονομικά πρωτόκολλα βασιζόμενα και στα σελφ τεστ όχι με λόγική «μπάτε σκύλοι αλέστε». «Δε νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν δραστηριότητες με τον τρόπο που λειτουργούν. Το λιανεμπόριο λειτουργεί πια με όρους ιατρείου δεν έχει αφήσει επιδημιολογικό αποτύπωμα» σημείωσε.

