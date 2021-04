Δωρεάν τεστ κορωνοϊού σε 110 σημεία σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 10:00-15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00-15:00

6. Δ. Φυλής, Πλατεία Ηρώων, Δημαρχείο 1, Άνω Λιόσια, 10:00-15:00

7. Δ. Αγίας Βαρβάρας, Ελ. Βενιζέλου και Κουντουριώτη, 10:00-15:00

8. Δ. Χαίδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 10:00-15:00

9. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 10:00-15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

11. Drive through στο δήμο Πυλαίας , μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη, 10:00 – 15:00

12. Δ. Θέρμης , μπροστά στην κοινότητα στα Βασιλικά, 10:00 – 15:00

13. Δ. Ωραιοκάστρου, στο πάρκο απέναντι από το δημαρχείο, 10:00-15:00

14. Δ. Λαγκαδά, στην κεντρική πλατεία στα Λαγυνά, 10:00-15:00

15. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

16. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

17. Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

18. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

19. ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης

20. Κοινότητα Ψαθί, Αρκαδία

21. Κοινότητα Σκορτσινού, Αρκαδία

22. Δημαρχείο Άρτας

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

24. Σταθμός Κτελ Αχαΐας

25. Λεοντάρι, Βοιωτίας

26. Εργατικές Κατοικίες (γήπεδο μπάσκετ), Γρεβενών

27. Πάρκο Μερά, Γρεβενά

28. Γ.Ν. Γρεβενών

29. Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Γρεβενά

30. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

31. Κτελ Δράμας

32. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρου, Δράμα

33. Κ.Υ. Ορεστιάδας

34. Κοινότητα Πετράδες, Ορεστιάδα

35. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

36. Κοινότητα Φέρρες, Έβρος

37. Νομαρχία Αλεξανδρούπολης

38. Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης

39. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα

40. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

41. Κεντρική Πλατεία Πύργου

42. Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, Ηλεία

43. Πολιτιστικό Κέντρο Βαρθολομιό, Ηλεία

44. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

45. Αγία Βαρβάρα, Δ. Γορτυνας, Ηράκλειο

46. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

47. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

48. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία

49. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

50. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

51. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

52. Άγιος Νικόλαος, Λακκί, Λέρος

53. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

54. Καλλιφώνι Καρδίτσας

55. Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά

56. Drive through στο Άργος Ορεστικό, Καστοριά

57. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

58. Ερισσός, Κεφαλονιά

59. Πλατανιά, Κιλκίς

60. Ποντοηράκλεια, Κιλκίς

61. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

62. Κ.Υ. Κοζάνης

63. Σερβια, Κοζάνη

64. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

65. Πλατεία Κοινότητας, Αθίκια, Κόρινθος

66. Κοινοτικό Κατάστημα Περαχώρας, Κόρινθος

67. Επαρχείο, Κως

68. Μαστιχάρι, Κως

69. ΚΑΠΗ Σπάρτης

70. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

71. Ροδιά Τυρνάβου

72. Πλατεία Χαραυγής, Λάρισα

73. Νέα Σμύρνη, Λάρισα

74. Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα

75. ΚΑΠΗ Λευκάδας

76. Κοινότητα Δραγανου, Λευκάδα

77. Ιατρείο Ατσίκης, Λήμνος

78. Παραλία Βόλου (έμπροσθεν Πανεπιστημίου)

79. Drive through στο Βελεστίνο, Βόλος

80. Drive through στα Κανάλια, Βόλος

81. Μέγαρο Χορού, Καλαμάτας, 08:30-15:00

82. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, 08:30-14:00

83. Κλειστό Γυμναστήριο Πύλου, 09:00-14:00

84. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

85. Δημαρχείο Γιαννιτσών

86. Δάφνη, Πέλλα

87. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

88. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

89. Γ.Ν. Πρέβεζας

90. Περιοχή Τσεσμέ, Ρέθυμνο

91. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

92. Πλατεία Αγίου Νικολάου, Ρόδος

93. Παλαιό Νοσοκομείο, Ρόδος

94. Στρατόπεδο Παπαλουκά, Σέρρες

95. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος

96. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

97. Drive through στα Τρίκαλα

98. Πλατεία ΔΕΗ, Τρίκαλα

99. Πλατεία Μικρού Κεφαλόβρυσου, Τρίκαλα

100. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

101. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

102. Λαϊκή Αγορά Παγκρατίου Λαμίας

103. Drive through στον Άγιο Κωνσταντίνο, Φθιώτιδα

104. Αμύνταιο, Φλώρινα

105. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

106. Γαλαξίδι, Φωκίδα

107. Drive through Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

108. Drive through στον Πολύγυρο, Χαλκιδική

109. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά

110. Πλατεία Βουνακίου, Χίος