Τζανάκης: Από 10 Απριλίου η αποκλιμάκωση στα κρούσματα - Θα είναι αργή και βασανιστική

Από τις 10 Απριλίου θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση στα κρούσματα, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης, προειδοποιώντας ωστόσο πως θα είναι αργή και βασανιστική.

«Εφόσον δεν εμπλακεί άλλο αστικό κέντρο, δηλαδή η Θεσσαλονίκη για τα καλά μέσα στο ‘’παιχνίδι’’ (αυξημένα κρούσματα), θα αρχίσει αποκλιμάκωση από 10 Απριλίου, η οποία όμως θα είναι πάρα πολύ αργή και βασανιστική» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα κρούσματα στις 20 Απριλίου θα κυμαίνονται μεταξύ 1.900 και 2.100.

«Τα κρούσματα θα αλλάξουν δραματικά αν βάλουμε στο παιχνίδι τα σελφ τεστ... Τότε θα δούμε παρά πολλά κρούσματα, τα όποια όμως θα αποτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από ασυμπτωματικούς και ολιγοσυμπτωματικούς που δε θα απασχολούν το ΕΣΥ» εξήγησε. «Τα κρούσματα που μας απασχολούν που έχουν συμπτωματολογία και κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας θα φτάσουν τα 2.500 περίπου γύρω στις 10 Απριλίου, και θα πέσουν κάτω από τα 2.000 στις 20 Απριλίου» σημείωσε ο κ. Τζανάκης. Παίρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο, που κάνει παρά πολλά τεστ, ο καθηγητής δήλωσε ότι με τα σελφ τεστ μπορεί να ανιχνεύαμε 5.000 με 5.500 κρούσματα.



Πάντως, ο κ. Τζανάκης επισήμανε ότι αυτό το κύμα κορωνοϊού είναι ελαφρά μικρότερο σε δυναμική από το προηγούμενο.

«Σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ προβλέπουμε ότι ενδεχομένως να ακουμπήσουμε τη μέση πρόβλεψη που είναι 800 κλίνες, εν συνεχεία θα αποκλιμακωθούν στις 550 με 600 κλίνες ΜΕΘ γύρω στον Απρίλιο» ανέφερε. «Θα φτάσουμε στις 20 με 25 Απριλίου να έχουμε ακόμα 600 κλίνες ΜΕΘ... Πολύ αργή υποστροφή» σχολίασε ο καθηγητής.

"Οριακή δυνατότητα"

Η δυνατότητα του Ευαγγελισμού για σοβαρά περιστατικά COVID ενόψει της αυριανής εφημερίας είναι οριακή, με 1 ή 2 κρεβάτια ΜΕΘ ανοιχτά, δήλωσε από πλευράς του ο διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού» Γιώργος Μπουλμπασάκος. «Στο ΕΣΥ υπάρχουν ακόμα διασωληνωμένοι και δεν έχουν απορροφηθεί ακόμα από μονάδες» τόνισε δε.

Ο κ. Μπουλμπασάκος ζήτησε το συντονιστικό του ΕΚΑΒ να έχει εποπτικό ρόλο όλων των μονάδων της χώρας, και ιδιαίτερα της Αττικής, ιδιωτικών και στρατιωτικών νοσοκομείων περιλαμβανομένων.



