ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία θα γίνονται αύριο δωρεάν rapid tests μέσα από το αυτοκίνητο

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη 30 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through), στα εξής σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο)

Δήμος Ιλίου, Αίαντας και Χρυσηίδος

Δ. Πειραιά (πλατεία), Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δ. Αθηναίων (πλατεία), Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

Δ. Αθηναίων (πλατεία), Πλατεία Κυψέλης

Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης (πλατεία), Δημοτικό Parking Βασιλέως Παύλου

Κοινότητα Γαστούνη, Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο

Κοινοτικό Κατάστημα Ελαιώνα Πύργου

Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας

Πλατεία Σητείας

Παλαιοκώμη Σερρών

Σιτοχώρι Σερρών

Πλατεία Ύδρας

Πλατεία Αγροσυκιάς, Πέλλα

Πλατεία Δυτικού, Πέλλα

Αρχοντικό Πέλλας

Μεσιανό Πέλλας

Δαμιανό Πέλλας

Λεπτοκαρυά Πέλλας

Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πλατεία Ταμπαχανά, Πάτρα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

Κάνδανος, Χανίων

Κουντουράς, Χανίων

Παλαιοχώρα, Χανίων

Πλατεία Μερπήσσας, Πάρου

Δημοτικό Σχολείο 'Ανω Βιαννού, Ηράκλειο

Παλέ, Δήμος Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο

Δημοτική Ενότητα Καλυθίων, Ρόδος

Τοπολιανά Ευρυτανίας

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Ιστιαία

Κοινότητα Στενής, Εύβοια

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, drive through, Ηπείρου 19

Εκδοτήρια ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

Δήμος Θερμαϊκού, Αμπελόκηποι

Αγνώστου Στρατιώτη 80, Πολίχνη, Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη

Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού, Πλατεία Ευόσμου

Δήμος Καλαμαριά, drive through Εθνικής Αντιστάσεως και 'Αρεως 1, Καλαμαριά

Λιμενάρια Θάσου

Drive through Λ. Κύκνων, Καστοριά

Drive through 'Αργος Ορεστικό, Καστοριά

Πλατεία Βογατσικού, Καστοριά

Πορτιάνο, Λήμνος

Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκη

Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα

Drive through Φάρσαλα

Δαμάσι, Λάρισα

Μεσοχώρι, Λάρισα

Αμούρι, Λάρισας

Βλαχογιάννι, Λάρισα

Πραιτώρι, Λάρισα

Μαγούλα, Λάρισα

Κοινοτικό Κατάστημα Δαδιάς, Αλεξανδρούπολη

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Ηφαίστου, Κομοτηνή

Drive through Βιομηχανική Περιοχή Α' Βόλου

Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολύδροσο Φωκίδας

Κοινότητα Ξηροποτάμου, Δράμα

Κέδρος Σοφάδων, Καρδίτσα

Μητρόπολη Καρδίτσας

Κεντρική πλατεία Καρδίτσας

Λουτροπηγή Σοφάδων, Καρδίτσα

Σταυρός Καρδίτσας

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 'Αρτα

Δημαρχείο 'Αρτας

