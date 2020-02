Πρόξενος του Μιλάνου: Ο ιός ξέφυγε από νοσοκομείο της πόλης

Την κατάσταση που επικρατεί στο Μιλάνο περιέγραψε ο έλληνας πρόξενος Νίκος Σάκαρης.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στον Σκάι αρχικά είχαν πανικοβληθεί οι πολίτες του Μιλάνου. Σήμερα πάντως κυκλοφορούν στο δρόμο πολίτες χωρίς μάσκες αλλά λιγότεροι.

Πρόσθεσε ότι το 1/3 των μέσων μεταφοράς δεν κυκλοφορούν, εμβληματικά μνημεία και κτήρια της πόλης όπως το Ντούομο και η όπερα είναι κλειστά, ενώ ακόμα και οι γάμοι γίνονται μόνο με την παρουσία λίγων στενών συγγενών.

Ο πρόξενος δήλωσε ότι οι Έλληνες φοιτητές πρόλαβαν και έφυγαν και το προξενείο οργανώνει την επιστροφή μαθητών που έχουν φτάσει στην περιοχή για εκδρομή.

Όπως ανέφερε τα μέτρα θα ισχύσουν κατ’ αρχήν μέχρι την 1η Μαρτίου.

Ο κ Σάκαρης εξήγησε ότι στο Μιλάνο υπάρχει μόνο ένας νεκρός γιατρός σε πολυκλινική της πόλης. Ένας Ιταλός επιδημιολόγος , όπως είπε ο πρόξενος , εκτιμά ότι ο ιός ξέφυγε από ένα νοσοκομείο της πόλης κι αυτό γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ο ασθενής μηδέν. Λέγεται ότι όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους».

Πηγή: https://www.skai.gr/proksenos-tou-milanou-ston-skai-1003-o-ios-ksefyge-apo-ena-nosokomeio-tis-polis

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram