Τρεις κορυφαίες διακρίσεις σε Uni-pharma & InterMed

Τρία βραβεία- ένα Gold και δύο Silver- στις κατηγορίες Επιχειρηματική Αριστεία, Βιομηχανική Αριστεία και επώνυμο καταναλωτικό προϊόν, κατέκτησαν οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-pharma & InterMed, στην εκδήλωση των βραβείων Made in Greece το βράδυ της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής.

Την εκδήλωση οργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και πρόκειται πραγματικά για μία μεγάλη Γιορτή, η οποία επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την σύγχρονη Ελλάδα.

Ο θεσμός αυτός της ΕΛ.Α.Μ. εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων, βασισμένων στην ποιότητα, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση, τις στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών και τα ισχυρά σήματα (brand names).

Τα τρία βραβεία που έλαβαν οι Uni-pharma και InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), καταδεικνύουν την επιμονή της διοίκησης του Ομίλου για την Αριστεία, την Ηθική, την καινοτομία, την ποιότητα και την πρωτοπορία.

Η Επιχειρηματική και Βιομηχανική Αριστεία- κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε η Uni-pharma στα Made in Greece 2019- αποτελούν τα σημεία κλειδιά για την πορεία της και κορυφαίες εταιρικές αξίες. Αιχμή του δόρατος αυτής της δημιουργικής πορείας, αποτελεί το σύγχρονο βιοκλιματικό εργοστάσιο της Uni-pharma, μία μονάδα state of the art, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Η Uni-pharma αποτελεί την 3η φαρμακευτική βιομηχανία σε τεμάχια, ενώ αναπτύσσεται ταχύτατα σε σχέση με την αγορά της με πολλαπλάσιους ρυθμούς (IMS YTD 10/19).

Έχει καταφέρει να εδραιωθεί σε μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες με ισχυρά μερίδια αγοράς. Ενδεικτικά:

7 στους 10 ασθενείς με θυρεοειδή λαμβάνουν T4

4 στους 10 ασθενείς που χρειάζονται μαγνήσιο λαμβάνουν Trofocard

7 στους 10 καταναλωτές που χρειάζονται βιταμίνη B12 λαμβάνουν B12 Fix

Έχει προμηθεύσει τα νοσοκομεία με καινοτόμα προϊόντα όπως το Apotel Max, την πρώτη ενέσιμη παρακεταμόλη στην Ελλάδα.

Η σειρά Eva Products- η οποία διακρίθηκε στην κατηγορία Επώνυμο Καταναλωτικό Προϊόν- αποτελεί ένα brand που «αγκαλιάζει» τη θηλυκότητα. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη σειρά γυναικολογικών προϊόντων που μπορεί να προσφέρει λύση σε κάθε σύγχρονη ανάγκη της γυναίκας.

Μοναδικές συνθέσεις που βασίζονται σε φυσικά συστατικά και συστατικά που συναντάμε στο γυναικείο σώμα (όπως γαλακτοβάκιλλοι, υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο, γλυκογόνο, γαλακτικό οξύ, κ.λπ.)

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της InterΜed χρησιμοποιεί δραστικά συστατικά υψηλής θεραπευτικής αξίας και τεχνολογίας, τα οποία συνδυάζει με παραδοσιακά φαρμακευτικά φυτά και βιταμίνες με καθιερωμένες ευεργετικές ιδιότητες. Έτσι η βιομηχανία ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη γκάμα καινοτόμων προϊόντων, πολλά εκ των οποίων καλύπτονται από διεθνείς πατέντες και τα οποία παρέχουν λύσεις σε πολλά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος

Ο ΟΦΕΤ (Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη) με τις φαρμακοβιομηχανίες του Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle, και την υπό σύσταση εταιρεία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, με πάνω από μισό αιώνα ζωής, με 530 εργαζομένους, με εξαγωγές σε 64 χώρες, με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών σκευασμάτων, αλλά και με δράσεις στοχευμένες στην κοινωνία, στην επιστήμη, στη νέα γενιά και στο περιβάλλον, βρίσκεται πάντα κοντά στον ασθενή και στις ανάγκες του αλλά και στον σύγχρονο άνθρωπο.

Ο ΟΦΕΤ τα τελευταία χρόνια, έχει υλοποιήσει επενδύσεις πάνω από 80 εκατ. ευρώ.