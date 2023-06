KKR: Εξαγοράζει δάνεια 40 δισ. ευρώ της PayPal στην Ευρώπη

To Private equity KKR συμφώνησε να αγοράσει ένα σημαντικό μέρος ή έως και 40 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων PayPal (PYPL.O) buy now, pay later (BNPL) στην Ευρώπη, ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία πληρωμών.

Παρόλο που το BNPL παραμένει δημοφιλές μετά την άνοδο της χρήσης του από την πανδημία μεταξύ των millennials και των πελατών Gen Z, η τύχη του κλάδου άλλαξε πέρυσι καθώς τα αυξανόμενα επιτόκια και ο έντονος πληθωρισμός μείωσαν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Οι μετοχές της PayPal αυξήθηκαν 1,5% στις πρώτες πρωινές συναλλαγές με τα νέα της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αποφέρει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η εταιρεία είπε ότι η πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη, που έγινε τον Μάιο, περίπου 20% σε βάση ανά μετοχή, η οποία ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street, περιλάμβανε ήδη τη συμφωνία.

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, η PayPal αναμένει να διαθέσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε σταδιακές επαναγορές μετοχών το 2023, συμβάλλοντας σε μια ενημερωμένη προοπτική περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συνολικές επαναγορές μετοχών μέχρι στιγμής φέτος.

Πέρυσι, η PayPal επεξεργάστηκε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια όγκου πληρωμών BNPL παγκοσμίως, αυξημένο σχεδόν κατά 160% από το 2021. Από την κυκλοφορία της υπηρεσίας BNPL το 2020, η PayPal έχει εκδώσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δάνεια σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

Η εταιρεία είπε ότι θα συνεχίσει να παραμένει υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της εξυπηρέτησης που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά προϊόντα της BNPL.