Οι μεγάλες τράπεζες θα πληρώσουν το "μάρμαρο" της κατάρρευσης του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων

Οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ θα επωμισθούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αναπλήρωσης ενός ταμείου ασφάλισης καταθέσεων 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εξαντλήθηκε από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και δύο άλλων ν, δήλωσε την Πέμπτη η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Η ρυθμιστική αρχή θα εφαρμόσει ένα τέλος «ειδικής αξιολόγησης» 0,125% σε ανασφάλιστες καταθέσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση το ποσό των ανασφάλιστων καταθέσεων που κατείχε μια τράπεζα στα τέλη του 2022, πρότεινε η FDIC σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ενώ η προμήθεια ισχύει για όλες τις τράπεζες, στην πράξη οι δανειστές με περιουσιακά στοιχεία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα κάλυπταν πάνω από το 95% του κόστους, ανέφερε η υπηρεσία. Οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία μικρότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια δεν θα πλήρωναν καμία προμήθεια. Περίπου 113 τράπεζες αναμένεται να πληρώσουν το τέλος.

Οι 14 κορυφαίοι πιστωτές των ΗΠΑ θα χρειαστεί να αποσπάσουν περίπου 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, γεγονός που θα μπορούσε να διαβρώσει τα κέρδη ανά μετοχή τους κατά μέσο όρο 3%, έγραψε σε έκθεσή της η αναλύτρια της Credit Suisse, Σούζαν Ροθ Κάτζκε.

Η εισφορά θα εισπραχθεί σε οκτώ τρίμηνα από τον Ιούνιο του 2024, αλλά θα μπορούσε να προσαρμοστεί καθώς αλλάζουν οι εκτιμώμενες ζημίες στο ασφαλιστικό ταμείο. Το εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη ρευστότητα των τραπεζών και αναμένεται να έχει αμελητέο αντίκτυπο στα τραπεζικά κεφάλαια, σύμφωνα με αξιωματούχους της FDIC.



Η JPMorgan Chase & Co αναμένεται να πληρώσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια προμήθεια, ακολουθούμενη από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την Bank of America Corp και 898 εκατομμύρια δολάρια για την Wells Fargo & Co

Το ταμείο FDIC, το οποίο εγγυάται τις τραπεζικές καταθέσεις των πελατών έως και 250.000 $, ήταν 128,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2022, σύμφωνα με το FDIC.

Οι τράπεζες συνήθως πληρώνουν μια τριμηνιαία προμήθεια για τη χρηματοδότηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά η FDIC είπε ότι η ειδική εισφορά ήταν απαραίτητη για την κάλυψη των βαρέων δαπανών που προέκυψαν μετά την αποτυχία της Silicon Valley Bank και Signature Bank τον Μάρτιο. Και οι δύο τράπεζες, οι οποίες είχαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανασφάλιστων καταθέσεων, απέτυχαν μετά την φυγή των καταθετών εν μέσω ανησυχιών για την οικονομική τους υγεία. Οι ρυθμιστικές αρχές τα κήρυξαν κρίσιμα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιτρέποντας στο FDIC να σταματήσει όλες τις καταθέσεις σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση της μετάδοσης.

Η κατάσχεση της First Republic Bank και η πώληση στην JP Morgan Chase αυτόν τον μήνα αναμένεται να κοστίσει σε αυτό το ταμείο άλλα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλες περιφερειακές τράπεζες με υψηλά ποσοστά ανασφάλιστων καταθέσεων είναι η Comerica Bank , η Western Alliance Bank , η Zions Bank και η Synovus Financial , σύμφωνα με ανάλυση του Reuters από την προηγούμενη μήνα με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου.