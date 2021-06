Το 5G αναμένεται να αποφέρει 600 δισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία

Η realme, η παγκόσμια αναδυόμενη μάρκα τεχνολογίας, ανακοίνωσε κατά την εναρκτήρια παρέμβασή της στην "σύνοδο κορυφής" 5G, μία διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε χθες διαδικτυακά συγκεντρώνοντας ηγετικές παρουσίες από τον χώρο της τεχνολογίας, ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε 100 εκατομμύρια νέους καταναλωτές να χρησιμοποιούν έξυπνα κινητά 5G μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στην ίδια διοργάνωση, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την GSMA και την Counterpoint Research, η realme ανακοίνωσε ότι η ναυαρχίδα έξυπνων κινητών τηλεφώνων GT 5G θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιούνιου 2021, στην Ελλάδα.

Με θέμα "Making 5G Global: Accessibility for All ", η σύνοδος κορυφής 5G συγκέντρωσε ηγέτες από την τεχνολογική βιομηχανία, ερευνητικά ίδρυματα και προμηθευτές εξοπλισμού και συσκευών για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με διάφορα θέματα γύρω από το 5G όπως την τρέχουσα παγκόσμια συνδεσιμότητα 5G, τις κατευθυντήριες δυνάμεις πίσω από αυτήν και την τεχνολογική πτυχή της εξέλιξης του 5G και την σχέση μεταξύ του 5G και της νεότερης γενιάς, Επίσης για το πώς θα διευκολυνθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα του 5G στο μέλλον.

Ο Μadhav Sheth, VP and CEO of India and Europe, realme, επισήμανε ότι η εταιρία ξεκινώντας με το πρώτο της μοντέλο 5G, το realme X50, έχει εξερευνήσει νέες σχεδιαστικές ιδέες και τεχνικές καινοτομίες για να προσφέρει στους χρήστες πιο λεπτά και σχεδιαστικά τηλέφωνα 5G με ισχυρές επιδόσεις.

Ο Johnny Chen, Brand Director, realme, πρόσθεσε ότι η realme, ως εταιρία που είναι αφιερωμένη στους νέους καταναλωτές, προσπαθεί να ακούσει προσεκτικά τι περιμένουν από την τεχνολογία 5G και να τους εμπλέξει περισσότερο στη διαδικασία δημιουργίας μιας καλύτερης εμπειρίας χρήστη 5G. Ε

Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν επίσης ο Kalvin Bahia, ανώτερος οικονομολογός της, GSMA Intelligence επισημαίνοντας ότι , μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, 60 χώρες σε όλο τον κόσμο είχαν ξεκινήσει το 5G, από τιςοποίες οι 12 είναι αναδυόμενες αγορές και κυρίως στην Ασία. Ενώ η αύξηση της κάλυψης του 5G είναι ενθαρρυντική, μια έρευνα της GSMA δείχνει ότι παραμένουν και άλλα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από τους καταναλωτές, όπως η οικονομικά προσιτές συσκευές, η έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού και δεξιοτήτων και το κόστος των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Παρ' όλα αυτά, η μετάβαση στο 5G είναι αναπόφευκτη σε όλο τον κόσμο και το 5G αναμένεται να αποφέρει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία".

Ο Peter Richardson, VP and Co-founder, Counterpoint Research συμφωνεί ότι η ανάπτυξη του 5G ήταν εντυπωσιακή και ότι η ταχεία μείωση των τιμών των smartphones ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες. Σημείωσε: "Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, είδαμε μερικά εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα 5G που προσφέρονταν σε προσιτές τιμές στην Κίνα, με την realme να είναι η πιο επιθετική με το V3 5G να πωλείται σε περίπου 145 δολάρια ΗΠΑ. Η realme συμβάλλει στη διάδοση της τεχνολογίας σε πολλές άλλες χώρες με μια σειρά από συναρπαστικά προϊόντα με εξαιρετικές προδιαγραφές σε εκπληκτικά προσιτές τιμές".

Ο Rajen Vagadia, VP and President, Qualcomm India & SAARC ανέφερε ότι για την υποστήριξη της παγκόσμιας υιοθέτησης των προϊόντων 5G, η realme θα δημιουργήσει επτά κέντρα έρευνας και τεχνολογίας (R&D) σε όλο τον κόσμο το 2021, αφιερωμένα στη διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων 5G. Επί του παρόντος, το 90% των πόρων R&D της realme έχει μετατραπεί σε τεχνολογία και προϊόντα 5G. Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, η realme θα επενδύσει 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως στην έρευνα τεχνολογίας 5G και στην ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και στην προώθηση της παγκόσμιας διάδοσης του 5G.