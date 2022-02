Ο Κυρ. Μητσοτάκης καλωσορίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας

Την αλληλεγγύη του στον Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Απόλυτη αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Καλωσορίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, είναι μια χώρα από εμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us.