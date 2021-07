ΚΥΣΕΑ και Economist στη σημερινή ατζέντα του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Επίσης στις 21:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του «The Economist» με τίτλο «Roundtable with the Government of Greece - From social distancing to social solidarity».

Στην Αθήνα και ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκεται στην Ελλάδα για τη συμμετοχή του στο συνέδριο του Economist αλλά και για σειρά επαφών με Έλληνες και ξένους αξιωματούχους.

Σήμερα Πέμπτη, ο κ. Σχοινάς θα συμμετάσχει σε συζήτηση «για την συνεργασία στον κόσμο μετά την πανδημία, τις προτεραιότητες της ΕΕ, αλλά και τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη» με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τον καθηγητή του Στάνφορντ, διανοητή και πολιτικό επιστήμονα Φράνσις Φουκουγιάμα. Ο διάλογος θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 25ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την κυβέρνηση της Ελλάδας την οποία διοργανώνει το περιοδικό «Τhe Economist» με θέμα «Από την κοινωνική αποστασιοποίηση στην κοινωνική αλληλεγγύη».

Το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα λάβει μέρος στην παρουσίαση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας «ERASMUS+ 2021-2027» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μαζί με την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και θα συζητήσει με νέους, δικαιούχους αλλά και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Αύριο Παρασκευή ο κ. Σχοινάς θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπιν Κούρτι και τον εκτελεστικό διευθυντή της American Jewish Committee (AJC) Ντέιβιντ Χάρις.