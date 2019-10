Παύση επιχειρήσεων στη Συρία

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται για πέντε ημέρες και οι ΗΠΑ δηλώνουν πως θα διευκολύνουν τη συντεταγμένη αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από τη ζώνη που επιθυμεί να δημιουργήσει η Τουρκία κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη λέγοντας πως εκατομμύρια ζωές θα σωθούν, ενώ ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ανασταλούν τελεσίδικα μετά την αποχώρηση του συνόλου των κουρδικών δυνάμεων από την περιοχή.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!