Μαδάει την μαργαρίτα ο Τραμπ

Πέντε ημέρες μετά την απόφασή του να δώσει το πράσινο φως στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δημοσίευσή του στο Twitter πως «κερδίσαμε 100% το χαλιφάτο του ISIS και δεν έχουμε πια στρατεύματα στην περιοχή της Συρίας που δέχεται επίθεση από την Τουρκία. Κάναμε τη δουλειά μας τέλεια! Τώρα η Τουρκία επιτίθεται στους Κούρδους, πολεμούν ο ένας τον άλλο τα τελευταία 200 χρόνια... Εχουμε τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να κερδίσουμε με στρατιωτικά μέσα, να χτυπήσουμε την Τουρκία πολύ δυνατά με οικονομικά μέσα και κυρώσεις ή να παρέμβουμε για μία συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και των Κούρδων!».

We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years....