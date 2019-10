Τύμπανα πολέμου στη Συρία με τον Τραμπ να παραληρεί

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή έχει αφήσει τους Κούρδους έκθετους απέναντι στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τις διαθέσεις της Άγκυρας, ενώ έχει προκαλέσει αναταραχή στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ προδοσία του όρκου που είχε δώσει.

Ο Τραμπ επέλεξε για πολλοστή φορά να εκφραστεί μέσω Twitter όπου χωρίς περιστροφές σχολίασε πως “εγώ, με τη μεγάλη και απαράμιλλη σοφία μου θα καταστρέψω πλήρως την τουρκική οικονομία (το έχω κάνει στο παρελθόν!) αν η Τουρκία υπερβεί τα όρια”.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...