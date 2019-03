Έκτακτη Σύνοδος της Ε.Ε. στις 10 Απριλίου μετά τη νέα απόρριψη της συμφωνίας του Brexit

Στο άκουσμα του αποτελέσματος η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι εξέφρασε τη θλίψη της και σχολίασε πως το Κοινοβούλιο έφτασε στα όρια της διαδικασίας, δήλωση που ορισμένοι ερμηνεύουν ως προάγγελο πρόωρων εκλογών. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει για το συντεταγμένο Brexit, όπως απαιτεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως μετά από την απόρριψη της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων θα συγκληθεί εκτάκτως Σύνοδος Κορυφής στις 10 Απριλίου.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit