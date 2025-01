CVC Capital: Το ενδιαφέρον από Allianz (;) και ο ρόλος της Εθνικής. 

Με ταχείς ρυθμούς η από-επένδυση του CVC Capital με την κοινότητα να στρέφει την προσοχή προς τους (δυνητικούς) κλάδους που εκτιμάται ότι θα επενδύσει το fund. Μετά την συμφωνία με την Ideal Holdings για τον κλάδο κατεψυγμένων (Μπάρμπα Στάθης), το 60% των κλινικών του HHG στην Pure Healthτο ενδιαφέρον για τον υπό-κλάδο "ζύμης" και τις επαφές για την "Δωδώνη" το fund φέρεται να έχει δεχτεί προσφορά για την Εθνική Ασφαλιστική.

Παράγοντες της αγοράς συνεκτιμώντας πρόσφατες δηλώσεις του Παύλου Μυλωνά (στο road show της Morgan Stanley, στο Λονδίνο) θεωρούν πως η πρόταση θα μπορούσε να έρχεται από την πλευρά ξένου ομίλου. Οντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας αν και κατ' αρχήν συγκρατημένα θετικός (στο ενδεχόμενο να ενδιαφερθεί για την επαν-αγορά της ΕΕΓΑ) την είχε χαρακτηρίσει δύσκολη περίπτωση λόγω μεγέθους και κλάδου.

Πρακτικά η Εθνική Τράπεζα έχει πολυετή σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών εργασιών με την-πρώην θυγατρική της- παράλληλα με όρους συμφωνίας μετόχων με την CVC Capital (που δεν έχουν ολοκληρωθεί).

Ωστόσο, talk of the town, για το ενδιαφέρον της Allianz που στο ενδεχόμενο απόκτησης της ΕΕΓΑ θα αναδεικνυόταν σε μεγαλύτερο παίκτη στην ελληνική αγορά. Η (άτυπη) ανάθεση από το fund στην Deutsche Bank να διερευνήσει το (δυνητικό) ενδιαφέρον για την εξαγορά της ιστορικής ασφαλιστικής εταιρείας δίνει πόντους στην (γερμανική) Allianz έναντι των άλλων ξένων ομίλων (Generali, Ageas e.t.c).

