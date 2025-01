 Οι business του Soohyung JH Kim και η... Intralot

Εντονη είναι η κινητικότητα που παρατηρείται στην Intralot, αφού από τη μία η διοίκηση αποφάσισε να κλείσει οριστικά τις όποιες εκκρεμότητες στην αγορά των ΗΠΑ και από την άλλη οι hyper business του βασικού μετόχου Soohyung J.H. Kim τρέχουν με ταχύτητα φωτός.

Η Bally's επενδύει στην κατασκευή (μέσω ολικής ανακαίνισης) ξενοδοχείου στο Σικάγο όπου θα στεγαστεί και το (μοναδικό) καζίνο της μεγαλούπολης. Παράλληλα στο Λας Βέγκας προχωράει στην κατασκευή μέγα καζίνο με τεράστιο γήπεδο μπεϊζ μπολ.



Ενδιαφέροντα στοιχεία, αν θέλει κάποιος να ψάξει, μπορεί να βρει σε ballys-chicago-casinohotel, Bally's Corp Tropicana Las Vegas Implosion to Make Way for the A' s Ballpark and Bally's Entertainment Resort Destination.

Αναρωτιέμαι αν η εισαγωγή της Intralot στο NYSE θα είναι έμμεση- μέσω Bally's......

