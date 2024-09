Motor Oil:  Τα hedging εργαλεία, η γραμμή άμυνας Τζαννετάκη και η συνέχεια...

Ακόμη μία δύσκολη εβδομάδα για τους ανθρώπους της Motor Oil η τρέχουσα. Η φωτιά σε μέρος των παλαιών εγκαταστάσεων του ομίλου στους Αγίους Θεοδώρους είχε σημαντικές συνέπειες κατ' αρχήν στη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας. Οι πρώτοι υπολογισμοί παραπέμπουν σε 55% με 65% ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός η μία από τις δύο μονάδες υποδοχής αργού πετρελαίου.

Προφανώς στη Motor Oil, όπως στο σύνολο των ομίλων του κλάδου διύλισης οι μηχανισμοί αντιστάθμισης είναι εκ των ων ουκ άνευ, από τα συστήματα πυρόσβεσης μέχρι σύνθετα "εργαλεία" hedging. Η διοίκηση από την πρώτη στιγμή- πριν την συνεδρίαση της Τετάρτης- ανακοίνωσε πως η μονάδα διύλισης είναι πλήρως ασφαλισμένη τόσο λειτουργικά όσο οικονομικά.

Πως; το ύψος της αποζημίωσης για διαφυγόντα έσοδα θα υπολογισθεί στο προ-τιμολογημένο περιθώριο διύλισης, το key point είναι στο premium που έχει το ασφαλισμένο έσοδο. Πρακτικά η διοίκηση της ΜΟΗ καταβάλλοντας ανάλογα (υψηλότερα/ακριβότερα) ασφάλιστρα διασφαλίζει πως η όποια αποζημίωση θα είναι μεγαλύτερη της ζημιάς.

Ο άλλος και πιο ουσιαστικός αντασφάλισης-ασπίδα σε καταστάσεις δύσκολες όπως η τελευταία- είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης που σφυρηλατείται εδώ και χρόνια μεταξύ ομίλου και επενδυτικής κοινότητας, και δη των διαχειριστών ξένων funds που είναι οι κύριοι μέτοχοι του free float. Το γεγονός πως ο όμιλος ακολουθεί διαχρονικά γενναιόδωρη μερισματική πολιτική- μέση απόδοση 6% plus στην 18ετία- αναδεικνύεται στην αποτελεσματικότερη άμυνα.

Υποθέτω πως όταν εκδηλώθηκε η φωτιά ο Πέτρος Τζαννετάκης- και η ομάδα του- θα είχαν συνεχή επικοινωνία με διαχειριστές funds για το πως θα γίνει η διαχείριση της κρίσης. Από τα 21,18 ευρώ οι εντολές αγοράς που στήθηκαν από νωρίς- ήταν και το χαμηλό εβδομάδας- στήριξη ανθεκτική μέχρι και την συνεδρίαση της Παρασκευής. Η περίπτωση της φωτιάς δεν ήταν η μόνη που το τελευταίο διάστημα έθεσε σε δοκιμασία τις γραμμές άμυνας.

Θυμίζοντας την αιφνιδιαστική επιβολή νέας έκτακτης εισφοράς- για δεύτερη συνεχή χρήση- αλλά και την έξοδο από τον δείκτη MSCI Greece Standard. Και στις 3 περιπτώσεις τόσο η κοινότητα όσο ο Τύπος είχαν άμεση και σαφή ενημέρωση από την υπεύθυνη Μαίρη Ψυλλάκη.Στο Λονδίνο από εχθές Πέμπτη για την παραλαβή 2 βραβείων του Extel για το Best Corporate in IR και Best IR team. Ετσι αποβαίνει αποτελεσματική η διαχείριση επάλληλων κρίσεων... ...