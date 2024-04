Οι business Μάγειρα-Ηλιόπουλου, η σιγή ασυρμάτου για ACS, η βύθιση του ΟΛΠ και η... Ούρσουλα

Οι business φέρνουν κοντά Μάγειρα-Ηλιόπουλο

Μάλλον απαρατήρητη πέρασε η ανακοίνωση πώλησης από την Attica Συμμετοχών του Express Skiathos στην 4Naver Shipholding. Στα 9 εκατ. το τίμημα, το καθαρό κέρδος για την εισηγμένη 2,8 εκατ- not bad- και αγοραστής η εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Ωστόσο, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία η εν λόγω εμφανίζεται συνδεόμενη με την SeaJet, συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου.

Να υποθέσει κάποιος πως, η σφοδρή αντιπαράθεση του sui generis ακτοπλόου με την Attica Συμμετοχών- MIG e.t.c όταν η Πειραιώς-μέσω Stix- επιχειρούσε την απορρόφηση/συγχώνευση της ΑΝΕΚ ανήκει στο παρελθόν. Και δεν ήταν εμπόδιο στο να προχωρήσει στο deal as usual μεταξύ (πρώην; ) άσπονδων. Αλλωστε ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέσω της τακτικής που ακολούθησε- τότε- με την "σφήνα" βγήκε πολλαπλώς ωφελημένος. Και με μερικές δεκάδες εκατ. κερδισμένος (από το ανέβασμα της τιμής της μετοχής της MIG).

Πάντως, win-win το τελευταίο deal, με τον μεν Κυριάκο Δ. Μάγειρα να βάζει στο "ταμείο" της Attica Συμμετοχών, τα (καθαρά) 2,8 εκατ. τον δε ιδιοκτήτη της SeaJet να αποκτά ένα πλοίο που διακαώς επιδίωκε να δρομολογήσει στην γραμμή Σκιάθου-Σκοπέλου κ.λ.π Σποράδων.

Αφορμή το μικρό μέρισμα για την "βύθιση" της μετοχής του ΟΛΠ

Ξάφνιασε αρνητικά το "άδειασμα" με μείον 7,12% στα 26,75 ευρώ την Τρίτη. Είχε προηγηθεί γοργό πρόσω για το χαρτί-έως τα υψηλά των 28 ευρώ την προηγούμενη Πέμπτη, στο πλαίσιο προεξόφλησης της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 2023-συνακόλουθα γενναιόδωρης χρηματικής διανομής. Ομως, τα 33,4 εκατ. (ήτοι 1,34/μτχ) φάνηκαν λίγα για τους επενδυτές- καθώς η διοίκηση προτίμησε να διατηρήσει υψηλό capex- με συνέπεια να βγουν επιθετικά πωλητές (κυρίως) εγχώριοι θεσμικοί.

Πάντως, ρευστοποιήσεις από την πλευρά του Helikon δεν καταγράφηκαν, προφανώς το ιταλικό fund διακρίνει περιθώρια περαιτέρω επενδυτικής μεγέθυνσης του Οργανισμού. Αλλωστε συγκριτικά με την αποτίμηση του Ports of Genoa/Vado Ligure-Savona-Pra-Genova τα μόλις 660 εκατ. (!) τουΟργανισμού (και μάλιστα με την υποχρέωση της CosCo για επενδύσεις ύψους 100 εκατ/στην κρουαζιέρα) θεωρούνται deep under value.

Σιγή ασυρμάτου για την ACS

Αν και στα νεότερα της ενδεχόμενης πώλησης της ACS επικρατεί- εδώ και 2-3 εβδομάδες- σιγή ασυρμάτου, επιχειρηματικές πηγές του κλάδου πληροφορικής "φωτογραφίζουν" τη...μεθεπόμενη κίνηση του Θεόδωρου Φέσσα. Υποστηρίζουν πως, και λόγω της μόχλευσης που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο της πληροφορικής- Entersoft, Qual e.t.c- ο βασικός μέτοχος της Quest Holdings ενδεχομένως να εξέταζε την πώληση τηςUnisystems. Talk of the town ότι, ο και (πρώην) πρόεδρος του ΣΕΒ είθισται να πουλάει σε υψηλές αποτιμήσεις. Για να δούμε...

Αργησε αλλά κατάλαβε ( ; )

O λόγος για την Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, η οποία σύμφωνα με όσα μας εκμυστηρεύθηκε μεσημεράκι Τρίτης ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, η πρόεδρος της Κομισιόν φαίνεται πως συνειδητοποιεί τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης της Ευρώπης λόγω του αυξημένου κόστους της "πράσινης μετάβασης" και μάλιστα υπό την πίεση αυστηρών χρονικών πλαισίων.

Μάλλον απογοητευμένος ο πρόεδρος του δ.σ του ομίλου ΤΙΤΑΝ Cement International, για την βραδύτητα αλλά και την χαμηλή αποτελεσματικότητα των Βρυξελλών σε ουσιώδη ζητήματα που αφορούν στην βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για τον κίνδυνο αποβιομηχάνισης της Ευρώπης προειδοποιεί- μήνες τώρα- ο Ευάγγελος Μυτιληναίος- ως επικεφαλής της Eurometaux- αλλά δυστυχώς εις ώτα μη ακουόντων.

