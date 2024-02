Ρυθμιστές Πειραιώς και Coca Cola, stop του Powell στη μείωση επιτοκίων και η εθελουσία της Eurobanκ

H κρίσιμη Τετάρτη. Ρυθμιστές Coca Cola HBC και Πειραιώς

Από τις συνεδριάσεις ορόσημα -κατ' αρχήν- της βραχυπρόθεσμης τάσης η μεθαυριανή. Αυτό γιατί, πριν την έναρξη θα ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα 2023 η Coca Cola HBC και μετά το "κλείσιμο" η Πειραιώς. Για το μεν όμιλο της CC/HBC πέραν όσων είναι λίγο ως πολύ γνωστά - με την προσοχή να στρέφεται στην πορεία της νέας θυγατρικής στην Αίγυπτο - έχει ανακύψει -τελευταία- η "γεωπολιτική" παράμετρος που καθιστά επιφυλακτικούς τους αναλυτές. Οι εξελίξεις στα ανοιχτά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και Ουκρανίας/Ρωσίας ήταν ο λόγος που αρκετά funds μείωσαν (προληπτικά ; ) θέσεις τους στην εισηγμένη στο City μετοχή της Coca Cola Hellenic (ενταγμένη στον FTSE100/κύρια αγορά διαπραγμάτευσης το χρηματιστήριο του Λονδίνου)Απόρροια αυτών, μέρος τους να φθάσει μέχρι το ΧΑ με συνέπεια η μετοχή της Coca Cola HBC να διορθώσει, σχεδόν, 6% την τελευταία εβδομάδα.

Απώλειες 2,46% από την αρχή του έτους και μείωση της αποτίμησης- εκ νέου- χαμηλότερα του ορίου των 10 δισ. στα 9,611 δισ. Τόσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή (όσον αφορά στην κατανάλωση "αμερικανικών" 'δυτικών προϊόντων) όσο στην Ρωσία (απειλή κρατικοποίησης δυτικών εταιρειών) φάνηκε να επενεργούν ανασταλτικά-τουλάχιστον- την προηγούμενη εβδομάδα. Στον αντίποδα, η κοινότητα έχει αυξημένες προσδοκίες όσον αφορά στα μεγέθη τέταρτου 3μηνου/χρήσης 2023 που θα ανακοινώσει η Πειραιώς.

Η δις επίσπευση της ημέρας ανακοίνωσης τους έχει καλλιεργήσει ανάλογα το κλίμα, με αποτέλεσμα την εβδομαδιαία άνοδο με 0,37% και συνολικά 19,81% από την αρχή του έτους. Μάλιστα, η άνοδος της μετοχής της Πειραιώς συνδυαστικά με την διόρθωση της ΔΕΗ την έφερε στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης. Στα 4,793 δισ. η αποτίμηση της Πειραιώς έναντι 4,545 δισ. της ΔΕΗ. Aναλυτές, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση των μεγεθών 2023 και την ενημέρωση των επενδυτών που θα ακολουθήσει να ανακοινωθεί και η-πιθανότατη- διανομή μερίσματος (0,07/μτχ).

Επίσης εκτιμάται, πως θα γίνουν γνωστά κάποια από τα ονόματα των funds που έχουν εκδηλώσει πρόθεση ενδιαφέροντος να συμμετάσχουν στο placement του ΤΧΣ. Αρχές Μαρτίου- by the book- η διάθεση της συμμετοχής του Ταμείου, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρονται σε αρκετά νέα αμερικανικά funds που μέχρι τώρα δεν είχαν στο monitoring τους την ελληνική αγορά. Γύρω στα 8 με 10 "νέα ονόματα" απ' όσα συμμετείχαν στο road show της JPMC στη Νέα Υόρκη φέρεται να είναι τα (δυνητικά) new entries -πέραν των γνωστών- στην Πειραιώς. Και μέσω του placement, ευρύτερα στο συστημικό banking και συγκεκριμένες εισηγμένες (με αποτίμηση μεγαλύτερη των 3 δισ. at least).

Eurobank: Ξεκινά η εθελούσια

Ξεκινά, από σήμερα Δευτέρα, το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Eurobank.Σε ισχύ για 2 εβδομάδες (έως και Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου) με στόχο την αποχώρηση-τουλάχιστον- 400 εργαζομένων (δλδ το 10% του προσωπικού) με την αποζημίωση (εφ' άπαξ ) στις 160.000 ευρώ για όσους έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1972 (και είναι κοντά στην συνταξιοδότηση). Πέραν της εφ' άπαξ αποζημίωσης προβλέπονται και 3 εναλλακτικές (sabbatical) με ορίζοντα αποχώρησης τα 2, τα 5 και τα 7 έτη. Παράλληλα με το πρόγραμμα μείωσης/ανανέωσης του προσωπικού η διοίκηση θα προχωρήσει στην κατάργηση δύο τμημάτων- τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τμήμα συναλλακτικών εργασιών- απόρροια της διαδικασίας ψηφιοποίησης της τραπεζικής που υλοποιεί (και) η Eurobank.

Stop από τον Powell στο ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων από την Fed, στην συνεδρίαση της 19ης - 20ης Μαρτίου

Κοινή εκτίμηση αναλυτών πως η FOMC πολύ δύσκολα- έως αδύνατον- να μπορούσε να προχωρήσει σε μία τέτοια ενέργεια, μόλις μία εβδομάδα μετά την λήξη του έκτακτου προγράμματος χρηματοδότησης του Bank Term Funding Program. Πρόκειται για την ενεργοποίηση του μηχανισμού διάσωσης του regional bank των ΗΠΑ που "έσκασε" πριν-περίπου- ένα χρόνο με επίκεντρο την Silicon Valley Bank (*)Η χρηματοδότηση- Μάρτιος 2023- με πολύ χαμηλότοκα δάνεια των τραπεζών (συμπεριλαμβανόμενων αυτών που αναλάμβαναν την διάσωση των περιφερειακών λ.χ. JPMC) δημιούργησε τεράστια έκθεση (υποχρέωση κάλυψης έναντι της Fed) που υπολογίζεται σε 2 τρισ$.

Μόλις την Παρασκευή η υπ.Οικονομικών των ΗΠΑ, Janet Yellen, στο πλαίσιο της ομιλίας της στην Γερουσία υπαινίχθηκε ότι ο κλάδος των ακινήτων και δη των εμπορικών θα μπορούσε να πυροδοτήσει αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα, απειλώντας ακόμη και την ευστάθεια του. Αφορμή, η περίπτωση της New York Community Bankcorp (**). Είχε προηγηθεί η γνωστοποίηση των πρακτικών της Fed, όπου σε ένα σημείο που αφορούσε στην "κάλυψη" εγγυήσεων δεν συμπεριλαμβανόταν η συνήθης διευκρίνιση/διαβεβαίωση ότι "...το τραπεζικό σύστημα είναι επαρκώς ανακεφαλαιοποιημένο και ασφαλές...". Ανησυχούν για κάτι σε Fed και Secretary; ή ακολουθούν το θυμόσοφο για των "φρονίμων τα παιδιά..." Το πιθανότερο; ένα χρόνο μετά την κρίση με το περιφερειακό (και σκιώδες) χρηματοπιστωτικό σύστημα στις ΗΠΑ να προειδοποιούν-λαμβάνοντας ανάλογα μέτρα.

( * ) //www.federalreserve.gov/ monetarypolicy/fomccalendars. htm /www.federalreserve.gov/ financial-stability/bank-term- funding-program.htm

( ** ) //www.inc.com/ali-donaldson/ secretary-yellen-addresses- senate-questions-about-new- york-community-bank-regional- bank-health.html

