Οι συζητήσεις Λάτση - Χόλτερμαν για Ελληνικό (;), το placement της Πειραιώς και άλλα χρηματιστηριακά

Ελληνικό... ΚΟΥΙΖ; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε ο Ολλανδός να συνεργαστεί με την πλευρά Λάτση; Θεωρητικό το σενάριο; όχι και τόσο σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή....

ΑΓΟΡΕΣ

Με ιστορικά υψηλά-λ.χ. για DJIA- αποχαιρετά το 2023 η Wall Street. Εδώ και ενάμιση μήνα που οι traders έχουν "βαφτίσει" το...κρέας ψάρι, βρήκαν την αφορμή που ήθελαν οι long για να προετοιμάσουν το Santa Claus Party. Το τέλος των αγορών δεν ήρθε ούτε το 2023, όπως και το πετρέλαιο αντί για τα 100$ και τα 120$ "βλέπει" χαμηλότερα και των 70$/βαρέλι. Αυτές είναι προβλέψεις: θα βρέξει αλλά εάν δεν...θα έχει λιακάδα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στον αυτόματο πιλότο ο κλάδος, με 69,72% για το 2023, πρωταθλητής Ευρώπης και με αποτίμηση των 4 συστημικών συνολικά στα 20 plus δισ. το 2024 προοιωνίζεται εξίσου θετικό. Τι θέλω να πω, ενδεικτική η περίπτωση της Πειραιώς. Στα 4,088 δισ. η αποτίμηση, καλώς εχόντων στα τέλη Φεβρουαρίου- αρχές Μαρτίου η διάθεση του όλου/ή μέρους του 27% που έχει το ΤΧΣ θα μπορούσε να γίνει ακόμη και στα 4,4-4,5 δισ. Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει σοβαρός υποψήφιος, για το σύνολο του 27%. Λίγο ένα January Effect, λίγο μία καλή παρουσίαση στο road show της JPMC στη Νέα Υόρκη, τέλος Ιανουαρίου ο στόχος είναι εφικτός. Αναλογικά ισχύει για Εθνική, Eurobank, Alpha Bank.

ΔΕΗ

Η Επιχείρηση είναι-πλέον- από τα must bets για το 2024. Θυμάμαι πως πριν τις Ευρωεκλογές του 2019 η αποτίμηση είχε εξαερωθεί σε λιγότερα των 400 εκατ. ευρώ. Χ10 πλέον, στα 4,336 δισ. και προφανώς είναι αποτέλεσμα της διοίκησης Στάσση, όπως και να το δει κάποιος.

ΤΑΙΠΕΔ

Μεθοδικά υλοποιείται ο σχεδιασμός για το ΙΡΟ του 20% του ΔΑΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος" και της παραχώρησης του 10% στην AviAlliance. Γνώστης και νουνεχής ο Δημήτρης Πολίτης, αποτελεί εγγύηση πως η όλη διαδικασία θα αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (και ) για τη μαρκέτα.

Α΄3ΜΗΝ0

Εάν όλα πάνε by the book, προς τα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου το ΧΑ θα μπορούσε να "εμβαθυνθεί" με 2 δισ. at least. Ενα δισ. στην πιο συντηρητική περίπτωση από την διάθεση του 27% της Πειραιώς και άλλο ένα δισ. από το placement του 20% του "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Lavipharm

Πλήρης δικαίωση όσων ακολούθησαν στην αμκ, οι τελευταίες 3 συμφωνίες ενισχύουν την εκτίμηση της κοινότητας πως το 2024 μπορεί να αποτελέσει συνέχεια στην θετική πορεία που έχει χαράξει ο Τηλέμαχος Λαβίδας. Από τα στοιχήματα, που επιβεβαιώθηκαν Χ2.