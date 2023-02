Πως το ESG, αλλάζει τους κανόνες της χρηματοδότησης για τις ενεργειακές επιχειρήσεις

Οι μεγάλες εταιρείες στον ενεργειακό τομέα και τα βήματα που έχουν κάνει για τη συμμόρφωση με το ESG βρέθηκαν μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του 1st Hellenic Impact Investing Conference που συνδιοργανώνεται από τη Phenix Capital, την TSOMOKOS και το Hellenic Impact Investing Network στο Μουσείο Μπενάκη.

Σε μια συζήτηση που συντόνισε η Κορίνα Γεωργίου, δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Κονταξής, General Manager of Waste Management Division, Motor Oil Hellas, έκανε λόγο για τις εταιρείες ενέργειας που διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους, προσθέτοντας καθαρότερη ενέργεια. “Οι παραδοσιακές εταιρείες ενέργειας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο επενδύουν σε ηλιακή και αιολική ενέργεια, σε βιοκαύσιμα αλλά και σε υδρογόνο.

Το πράσινο υδρογόνο απαιτεί πολλή ενέργεια αλλά είναι ένας νέος δρόμος που θα μας πάει μπροστά. Χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές και θα αποτελέσει μέρος των μελλοντικών λύσεων”, τόνισε ο κ. Κονταξής ενώ πρόσθεσε ότι “στις επιχειρήσεις δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά και δημιουργούμε αξία”..

Στη συνέχεια η Natasha Martsekis, Secretary General, The Non-Executive Directors Club στην Ελλάδα, υπογράμμισε τις ευθύνες που έχουν τα διοικητικά συμβούλια. “Το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας έχει την τελική εποπτεία και το δικαστικό καθήκον να διασφαλιστεί η ατζέντα του ESG. Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις διοικητικά συμβούλια που δυσκολεύονται να το υιοθετήσουν στην εταιρική τους διακυβέρνηση”, σύμφωνα με την κα Martsekis.

Όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες, όπως η υποχρέωση λογοδοσίας των μελών για ενέργειες σχετικά με αυτό το θέμα, κατά την κα Martsekis. “Επίσης, βλέπουμε σε έρευνες ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν γνωρίζουν αρκετά καλά το θέμα για τη διακυβέρνηση του κλίματος και ότι επίσης, μπορεί να μην έχουν τις απαραίτητες επιτροπές να προωθήσουν την ESG ατζέντα”.

Ο Φώτης Κουρμούσης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την πλευρά του, αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση για ένα μεγάλο κρατικό ταμείο της ΕΕ που δεν θα χρηματοδοτεί εταιρείες που δεν έχουν στόχο τις μηδενικές εκπομπές. Οι εταιρείες που δεν υιοθετούν αυτούς τους στόχους θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε ο κος Κουρμούσης.

Ο Γιάννης Σαλαβόπουλος, Founder & Managing Director, Capital Circle Group, τόνισε ότι το ESG έχει περάσει από κάτι πολύ εξειδικευμένο στο mainstream. “Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τη συμμόρφωση. Η πρόκληση είναι τώρα να ενσωματωθεί το ESG με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία. Πολλές εταιρείες το βλέπουν ως συμμόρφωση και όχι ως εμπορική ευκαιρία”.

“Μέχρι στιγμής, το ESG είναι μόνο για τους μεγάλους παίκτες. Το επόμενο βήμα είναι να περάσει σε ολόκληρη την εταιρική κοινότητα, όχι μόνο σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις”.

Η σημασία των κινήτρων

Μια ακόμη συζήτηση ακολούθησε με επίκεντρο την ενέργεια και τις προκλήσεις των βιώσιμων πηγών ενέργειας που συντόνισε ο Andreas Gandolfo, Head of the European Power Markets Team, Bloomberg NEF.

Η Τερέζα Φαρμάκη, Co-Founder / Managing Partner, Astarte Capital Partners, μίλησε για την ανάγκη να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας πρωτοβουλίες και για το ότι “οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο αλλά δεν μπορούν να είναι οι οδηγοί της αλλαγής. Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο. Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν όλα τα εργαλεία για να προχωρήσουν.”

Την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρισμού εξέτασε ο Στέλιος Κουτρουμπίνας, Chief Technology Officer, Meazon SA, προσθέτοντας ότι “η ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου έκανε τα πράγματα πιο εμφανή. Η ηλεκτροποίηση των πραγμάτων ενισχύει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ύπαρξη της σωστής πολιτικής είναι σημαντική για την παροχή των κατάλληλων κινήτρων.”

O Ιωάννης Ψαρρός, Head of Commercial Office for Greece, Enel Green Power, έδωσε έμφαση στην πρόκληση να διατηρηθεί η ενεργειακή πολιτική ασφάλειας και ο εφοδιασμός, διατηρώντας την ίδια στιγμή χαμηλά το κόστος. “Οι μπαταρίες είναι μεταξύ των λύσεων που θα διευκολύνουν την ασφάλεια του ρεύματος. Ως εταιρεία επενδύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι που θα βοηθήσει στο να ανακουφιστούν τα δίκτυα μεταφοράς”, διαπίστωσε ο κος Ψαρρός. Οι καταναλωτές πρέπει και αυτοί να είναι πιο ενεργοί, θα θέλαμε να είναι 'συν-επενδυτές' σε έργα, κατέληξε ο ίδιος.