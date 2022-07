Υπερταμείο: Οι βασικοί άξονες του νέου Στρατηγικού Σχεδίου - Άμεσες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ

Το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) υπό το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, υπό τον τίτλο «ΥΠΕΡαξία για την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες».

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης: «Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε αξία και ευημερία επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, στηρίζοντας την πράσινη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Αυτή η αποστολή, προσδιορίζει και τον νέο ενεργό μας ρόλο».

Η διοίκηση του Υπερταμείου ανακοίνωσε άμεσες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ έως το 2024 στην ελληνική οικονομία, μέσα από την άσκηση -για πρώτη φορά- του επενδυτικού ρόλου του στη χώρα. Στοχεύει να βελτιώσει την απόδοση μερισμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά 60% την τριετία 2022-2024 και να επιτύχει αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% έως το 2024. Παράλληλα επιδιώκει να εξορθολογήσει τα λειτουργικά έξοδα και να σταθεροποιήσει την κερδοφορία όλου του Ομίλου σε ποσοστό πάνω από 30%. Τέλος, εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η διοίκηση του Υπερταμείου παρουσίασε τους τρεις «mega» δείκτες απόδοσης για το 2024 που είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες. Ειδικότερα η στοχοθεσία αφορά για την οικονομία, στην αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15%, για το περιβάλλον, στη μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 15% και για τους πολίτες, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά 40% από τις τιμές βάσης του 2021.

Επίσης παρουσιάστηκε πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την οποία ο δείκτης αναγνωρισιμότητας του Υπερταμείου στο γενικό κοινό, από 36% το Μάιο του 2021, έχει αυξηθεί σε 50% τον Ιούνιο του 2022.

Η διοίκηση του Υπερταμείου αναφέρθηκε σε μία σειρά από σημαντικά έργα σε προετοιμασία ή σε εξέλιξη. Αυτά είναι:

α) το πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και αποτίμησης της αξίας 1.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ σε συνεργασία με τη διοίκησή της και με τον σχετικό διαγωνισμό να ξεκινά μέσα στο 2022,

β) η επανεκκίνηση της Διώρυγας της Κορίνθου με αναβαθμίσεις στις αρχές Ιουλίου, και

γ) η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με στόχο να βγει στον αέρα άμεσα και η σταδιακή ολοκλήρωση των μελετών για την αξιολόγηση αξιοποίησης για τα 22 υπόλοιπα αεροδρόμια.

Τόνισε, δε, το σημαντικό έργο του Υπερταμείου από το 2021 έως σήμερα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιρειών, όπως η τοποθέτηση της νέας διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ και η επιτάχυνση του πλάνου του, η ταχύτατη ωρίμανση στρατηγικών έργων από το PPF, η επίτευξη της συμφωνίας για την τιμή του ακατέργαστου νερού για την ΕΥΔΑΠ, η ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του Θριασίου, η εκκίνηση αξιοποίησης των 22+1 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, ο νέος αποδοτικότερος τρόπος αποζημίωσης με σκοπό τη μείωση των επιχορηγήσεων για τις Συγκοινωνίες Αθηνών, κ.ά. Επίσης, το 2021 ήταν το έτος κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου 2022-2024 και ανανέωσης των business plans των εταιρειών προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Στέφανος Γιουρέλης, εστίασε στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, παρουσιάζοντας την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών και συνεργειών, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της θωράκισης του Ομίλου έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Ειδικότερα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Υπερταμείο έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της χώρας. Με ένα ξεχωριστό ESG & Sustainability πλάνο δράσεων ανά εταιρεία, δημιουργεί ένα οικοσύστημα το οποίο συμβάλλει αθροιστικά στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου και της Συμφωνίας του Παρισιού. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις του, θέτει κριτήρια ESG στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ενώ ευθυγραμμίζει τα επενδυτικά σχέδια των θυγατρικών του με την πράσινη μετάβαση.

Ειδικότερα δημιουργείται δείκτης απανθρακοποίησης και δρομολογείται ένα συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης, με πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στις Συγκοινωνίες Αθηνών. Επίσης υλοποιείται πανελλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ για την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση του Υπερταμείου που περιλαμβάνει την επίδραση στην εθνική οικονομία (ΑΕΠ-οικονομική επίδραση, επίδραση στην απασχόληση και στο περιβάλλον). Στον άξονα της βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο/πελάτη, δημιουργούνται νέες υπηρεσίες που απλουστεύουν τις διαδικασίες και διευκολύνουν τους χρήστες, όπως Chatbot στον ΟΑΣΑ, συνεργασία των Business Units της ΕΤΑΔ με λιανεμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσία Online Ticketing στην Διώρυγα της Κορίνθου.

Στον άξονα βιωσιμότητας σε σχέση με τους εργαζόμενους, υλοποιείται έρευνα ικανοποίησης για όλο το οικοσύστημα σε συνεργασία με την εταιρεία Great Place to Work, με σκοπό τον εντοπισμό των σημείων βελτίωσης της ενδοεταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού περιβάλλοντος.

Γίνεται επίσης αποτύπωση της κατάστασης της διαφορετικότητας και συμπερίληψης του Ομίλου.

Ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την κατεύθυνση έχει και ο ενεργός διεθνής ρόλος του Υπερταμείου, ως μέλους του δικτύου One Planet for Sovereign Wealth Funds.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δημητριάδης, για τον νέο ρόλο του οργανισμού, το Υπερταμείο στοχεύει στο να ωφεληθούν οι μελλοντικές γενιές μέσω των σημερινών του πρωτοβουλιών. «Επενδύουμε στην ευημερία της Ελλάδας μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας αξία εξίσου για την οικονομία, τους πολίτες και το περιβάλλον».

Τέλος, παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του Υπερταμείου το οποίο σηματοδοτεί τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου, την εξέλιξη, και την στοχοπροσήλωση στην ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας, μέσα από έναν στιβαρό και σύγχρονο σχεδιασμό. Αντιστοίχως υιοθετήθηκε ως νέο URL του Υπερταμείου το www.growthfund.gr.