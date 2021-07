ΕΟΤ: Δυναμικό πρόγραμμα Fam/Press trips για την προβολή του ελληνικού τουρισμού

Ο ΕΟΤ συνεχίζει το πρόγραμμα υλοποίησης ταξιδίων εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες (fam trips) και δημοσιογράφους (press trips), με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ και τους opinion leaders της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.

Ήδη, με την εκκίνηση της φετινής τουριστικής περιόδου για την Ελλάδα τις 15 Μαΐου, 28 Fam και Press trips έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα, από τον ΕΟΤ και τα γραφεία του στο Εξωτερικό, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Τουριστικής Προβολής διαφόρων περιοχών της χώρας, αλλά και τη συμβολή επιχειρηματιών του τουρισμού.



Ειδικότερα, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη:

- Press trip στην Αθήνα, την Ολυμπία και την Κέρκυρα, που οργανώνει από τις 18 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, με τη συμμετοχή δύο δημοσιογράφων της εκπομπής «Invitation au voyage» του γαλλογερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARTE,

- Press trip στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, το Μεσολόγγι και την Αθήνα για δημοσιογράφους της εφημερίδας της Δανίας «Politiken», που υλοποιεί από τις 20 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου η Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας,

- Fam trip της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στη Λευκάδα για έξι Ολλανδούς blogger,

- Press trips της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρουμανίας από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου για τέσσερις Ρουμάνους δημοσιογράφους και blogger στη Βόρεια Ελλάδα (Θάσο, Καβάλα, Σαμοθράκη, Λήμνο, Χαλκιδική, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη), από τις 26 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου για δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού «Antenna TV Ρουμανίας» στην Πάρο και την Αμοργό, καθώς και από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου για δύο δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου Digi24tv και έναν Ρουμάνο blogger στη Ρόδο. Επίσης, η ίδια υπηρεσία υλοποιεί Fam Trip στην Κέρκυρα και τους Παξούς για εκπροσώπους του ρουμανικού T.O «Paralela 45», στο διάστημα 28 Ιουνίου - 5 Ιουλίου.



Εξάλλου, το προσεχές διάστημα έχουν προγραμματιστεί:

- Press trips της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας για την ταξιδιωτική συντάκτρια του περιοδικού «House & Garden» στην Σαντορίνη, την Πάρο και την Νάξο από τις 2 έως τις 25 Ιουλίου, και για δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας «Daily Telegraph» στην Ικαρία, την Κύθνο, την Σέριφο, την Αμοργό, τα Κουφονήσια και την Πάτμο, στο διάστημα 29 Ιουλίου - 6 Αυγούστου,

- Fam trip της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ στην Αθήνα και Κρήτη για τους δύο νικητές της κλήρωσης στο πλαίσιο της καμπάνιας «Eat Like a Greek», που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 14 Ιουλίου,



- Fam trip στη Θεσσαλία για δύο δημοσιογράφους του Geographic Traveler Ρουμανίας, που διοργανώνει η Υπηρεσία ΕΟΤ Ρουμανίας από τις 12 έως τις 17 Ιουλίου,

- Press trip στην Χίο και τα Ψαρά για τρεις ισραηλινούς δημοσιογράφους των μεγαλύτερων site της χώρας, που θα υλοποιήσει η Υπηρεσία ΕΟΤ Ισραήλ από τις 15 έως τις 20 Ιουλίου.

- Τέλος από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου προγραμματίστηκε Fam/Press trip των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κάτω Χωρών, Ιταλίας και Σκανδιναβίας στο πλαίσιο του Συνεδρίου Wine -Toursim Conference, που διοργανώνει το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στη Σαντορίνη, με τη συμμετοχή τόσο του Προέδρου του νεοσυσταθέντα οργανισμού Clobal Wine Tourism Organization κου Jose Antonio Vidal και του Γενικού Διευθυντή της Comitee Europeenne des Enterprises Vin κου Ignacio Sanchez , όσο και τεσσάρων εξειδικευμένων δημοσιογράφων. Πρόκειται για ένα Συνέδριο μεγάλης επικοινωνιακής απήχησης και εξωστρέφειας καθώς προβάλει παράλληλα τον συνεδριακό τουρισμό, ο οποίος αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΕΟΤ αλλά και την ανάπτυξη του οινοτουρισμού , πλήρως συνδυασμένου με την ελληνική γαστρονομία.

«Με το άνοιγμα του τουρισμού μας, ξεκινήσαμε αμέσως την υλοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης από το εξωτερικό στην χώρα μας, τα οποία έχουμε προγραμματίσει με τις υπηρεσίες μας στην Ευρώπη και την Αμερική. Εικοσιοκτώ τέτοιες δράσεις πραγματοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα, σε μία προσπάθεια να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε την προβολή της εμπειρίας του ελληνικού τουρισμού. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τους επιχειρηματίες του τουρισμού κάθε προορισμού και θέλω να τους ευχαριστήσω για την προθυμία και την μεγάλη συμβολή τους στην κοινή προσπάθεια. Δημοσιογράφοι, διαμορφωτές κοινής γνώμης και τουριστικοί πράκτορες έρχονται σε απευθείας επαφή με τον τόπο μας, με τους ελληνικούς προορισμούς, μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω πανδημίας και lock downs. Με τον τρόπο αυτό ο ΕΟΤ μεγιστοποιεί με το μικρότερο δυνατό κόστος την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως, ενισχύοντας το brand name Ελλάδα και διατηρώντας ζωντανό το όνειρο των ασφαλών διακοπών στη χώρα μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης.