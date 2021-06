Κ.Σκρέκας: Έως το τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση

Στις επενδύσεις υψηλής αξίας που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στον τομέα των ΑΠΕ και τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και συνολικά της Ευρώπης, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας, Μεταφορών και Στέγασης του κρατιδίου της Έσσης, της Γερμανίας, Tarek Al Wazir, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας κι ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, μιλώντας στο 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, με τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης – Εμβληματικές Επενδύσεις», που διοργάνωσε σήμερα, ψηφιακά, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Tarek Al Wazir, τοποθετούμενος κεντρικά ανέφερε ότι «όποιος επιθυμεί να προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις έναν ασφαλή και προσιτό εφοδιασμό ενέργειας στο μέλλον και να αποτρέψει την ενεργειακή φτώχεια, πρέπει να βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τη χρήση της, κυρίως στους τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης. Εξίσου σημαντική με την παραγωγή είναι και η αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας, διότι η πιο καθαρή κι η πιο φθηνή ενέργεια είναι αυτή που προσφέρεται απ’ ευθείας από τη φύση».

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράμμισε ότι «η σημασία που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση έχει τονιστεί επανειλημμένως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έλαβε την εμβληματική απόφαση για την απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού μας μείγματος νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ. Συνολικά πάνω από το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή περισσότερα από 6 δισ. ευρώ σε δημόσια δαπάνη, θα διατεθεί σε πράσινες δράσεις, ενώ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει επενδύσεις τουλάχιστον 44 δισ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, έως το τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας και θα αξιοποιηθούν 450 εκατ. ευρώ για σχετικές επενδύσεις». Σύμφωνα με τον Υπουργό «το επόμενο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική πρωτοβουλία για το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενώ άμεσα ολοκληρώνουμε την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, προωθούμε ένα τεράστιο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα αγγίξουν τα 4,3 δισ. ευρώ μαζί με τη μόχλευση. Ακόμη, θα διαθέσουμε 220 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την χωροθέτηση 10.000 δημόσιων σταθμών φόρτισης σε μεγάλους δήμους, τον εξηλεκτρισμό μέρους του δημοτικού στόλου και την αντικατάσταση 2.000 ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά. Τέλος, σύντομα θα έχουμε τον Εθνικό Οδικό Χάρτη για το υδρογόνο που θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό καύσιμο για το μέλλον» συμπλήρωσε ο Υπουργός.



Στο μεταξύ, μιλώντας στο τρίτο πάνελ του 5ου Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, με τίτλο «Η "πράσινη" Ενεργειακή Μετάβαση», το οποίο συντόνισε η κα Βικτώρια Αλεξανδράτου Κέρνερ, Διευθύνουσα Σύμβουλος WRE Group, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, σημείωσε ότι «η Ελλάδα και η ελληνική παραγωγή μπορούν να βγουν ενισχυμένες από την Πράσινη Συμφωνία. Στηρίζουμε πλήρως τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Όχι μόνο γιατί είναι η ηθικά σωστή προσέγγιση, αλλά και γιατί εφόσον υλοποιηθεί αποτελεσματικά, μπορεί να ενισχύσει και την οικονομική ευημερία της Ευρώπης. Προϋπόθεση είναι να συμπληρωθούν οι παρεμβάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή με μία στοχευμένη ενεργειακή πολιτική η οποία να διασφαλίζει ενεργειακή επάρκεια και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για όλους, καθώς και από μια ενεργητική βιομηχανική πολιτική, η οποία να εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή θα μπορεί να ανταγωνιστεί με τρίτες χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας – άρα και για την Ελλάδα – που συνορεύουν με χώρες που δε δεσμεύονται από την Πράσινη Συμφωνία».

Η κα Katja Wünschel, Chief Operating Officer (COO), της Wind Onshore and Solar Photovoltaics Europe and Asia-Pacific of RWE Renewables GmbH, τόνισε από την πλευρά της ότι «οι καλές φυσικές συνθήκες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κι η σαφής πολιτική δέσμευση για την ενεργειακή μετάβαση, καθιστούν την Ελλάδα μια ελκυστική αναπτυξιακή αγορά με μεγάλες δυνατότητες. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στον κόσμο, η RWE θα ήθελε επομένως να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα και να συνεισφέρει την τεχνογνωσία της στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Έχουμε τον σαφή στόχο να γίνουμε ένας από τους βασικούς ‘κινητήρες’ της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης. Για το σκοπό αυτό, βασιζόμαστε σε μια ισότιμη συνεργασία με τη ΔΕΗ. Από κοινού με την PPCR, θέλουμε να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση νέων φωτοβολταϊκών έργων, που στην πρώτη φάση της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα θα έχουν συνολική ισχύ 2 GW».

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναφερόμενος στο στρατηγικό στόχο του ομίλου ΔΕΗ, υπογράμμισε ότι «είναι να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στην Ελληνική αγορά των ΑΠΕ, αλλά και να προχωρήσει στην επέκτασή του στα Βαλκάνια. Μέσω του επενδυτικού πλάνου που υλοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η εγκατεστημένη ισχύς των λειτουργούντων έργων της από 230 MW που είναι σήμερα, αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 MW το 2022 και να διαμορφωθεί στο 1,5 GW μέχρι το 2024». Ο κ. Μαύρος πρόσθεσε ότι, «η εταιρεία έχει εισέλθει δυναμικά στο πεδίο της αποθήκευσης ενέργειας, προχωρώντας την αδειοδότηση αντίστοιχων σταθμών κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών συνολικής δυναμικότητας της τάξεως του 1 GW και ενέργειας αποθήκευσης 3 GWh, στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη». Όπως είπε ο κ. Μαύρος, «πέραν της οργανικής ανάπτυξης, η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, μέσω της υπογραφής Μνημονίων Κατανόησης και Συνεργασίας με σημαντικές πολυεθνικές ενεργειακές εταιρείες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας». Αναφερόμενος ειδικότερα στη συνεργασία με τη γερμανική RWE, τη χαρακτήρισε μεγίστης σημασίας για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και του στόλου των έργων του ομίλου. «Η εν λόγω σύμπραξη» τόνισε «αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των έργων της εταιρείας αλλά και να διευρύνει περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ. Η εταιρεία εργάζεται συστηματικά και αναμένεται σύντομα να προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρείας, με σκοπό την έναρξη εργασιών εντός του 2022 για κοινά έργα με την RWE».

Ο Dr. Oliver Pfann, President Middle East & Europe East της Linde SA, στάθηκε στην παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι χρονολογείται από το 1963, απασχολώντας, σήμερα, 140 άτομα. «Διαθέτει τρεις μονάδες παραγωγής, τέσσερα σημεία πώλησης και δεκαέξι συνεργάτες διανομής. Από την είσοδό της στην ελληνική αγορά, έχει επενδύσει σταθερά στην ανάπτυξή της στη χώρα. Αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη στον βιομηχανικό τομέα και στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας όχι μόνο αέρια, αλλά ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις αερίου. Με τη βιωσιμότητα και την προστασία του κλίματος ως κορυφαίες προτεραιότητες μας, μία από τις κύριες πρωτοβουλίες μας για τον στόχο των μηδενικών εκπομπών είναι το "Linde Clean Hydrogen", ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την ενεργειακή μετάβαση, με βάση το υδρογόνο. Η Linde διαθέτει μια μοναδική δομή που της επιτρέπει να είναι παρούσα σε κάθε βήμα της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου, από την παραγωγή και την επεξεργασία έως την αποθήκευση και τη διανομή. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης στο καθαρό υδρογόνο, με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα και το ισχυρότερο σύστημα διανομής υγρού υδρογόνου στον κόσμο».

Τέλος, ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του 5ου Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός για την ελληνική οικονομία δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εναλλακτικές πηγές με πράσινο αποτύπωμα. Ωστόσο, οι εθνικές πολιτικές βιώσιμης ανάκαμψης, για να ξεπεραστεί η κρίση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι επαρκείς, για αυτό και πρέπει να συνδυάζονται με προσπάθειες ενίσχυσης της διακρατικής πολυμερούς συνεργασίας με όλους τους δυνατούς και αμοιβαία επωφελείς τρόπους». Κατά τον κ. Φραγκογιάννη «το εμβληματικό έργο Astypalea: Smart & Sustainable Island αποτελεί ένα φάρο αειφόρου ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας και καινοτομίας στο δρόμο αυτό. Και είναι ένα έργο που δηλώνει εμφατικά την αλλαγή που έχει συντελεστεί στην πατρίδα μας. Στην μετα-Covid εποχή, μάλιστα, η προσπάθειά μας για ψηφιακή ολοκλήρωση που ξεκίνησε και προχώρησε με γοργά βήματα, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ανανεωμένη δέσμευση να υιοθετήσουμε την πράσινη ατζέντα. Η ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικών ζητημάτων σε κάθε στάδιο της χάραξης πολιτικής μας, έχει ύψιστη σημασία» ανέφερε με έμφαση ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας.