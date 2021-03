Υπουργείο Εργασίας: 6,4 δισ. ευρώ σε 3 εκατ. δικαιούχους από την έναρξη της πανδημίας

Μέχρι στιγμής, μέσω του προγράμματος αυτού -που είναι δυναμικό και θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται και η πανδημία- έχουν διατεθεί περί τα 6,4 δισ. ευρώ σε περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η «βεντάλια» των μέτρων στήριξης περιλαμβάνει τόσο οριζόντια μέτρα (π.χ. αναστολές συμβάσεων με καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έκλεισαν ή πλήττονται σημαντικά από την πανδημία, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κ.λπ.) όσο και στοχευμένα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι –για παράδειγμα- οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, του πολιτισμού και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες.

Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, τα μέτρα για τους εργαζομένους φτάνουν προς το παρόν τα 4,7 δισ. ευρώ. (3,2 δισ. ευρώ μέτρα απευθείας στήριξης μισθών και 1,5 δισ. ευρώ για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας του Φεβρουαρίου (που θα γίνει την Παρασκευή), καθώς και η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικά οι αναστολές συμβάσεων είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός διατήρησης θέσεων εργασίας και έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα για την ανάσχεση της ανεργίας όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε σχέση με τη διακύμανση της ανεργίας -μετά την έναρξη της πανδημίας- η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ μετά την Ιταλία στη συγκράτηση θέσεων εργασίας (δεύτερη μικρότερη αύξηση της ανεργίας) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανεργία είναι χαμηλή.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει απλώσει δίχτυ προστασίας και μέσω του ΟΑΕΔ, καθώς μέσω των διάφορων δράσεων κατά την περίοδο της πανδημίας έχουν δοθεί 1,5 δισ. ευρώ.

Ένας τρίτος πυλώνας του συστήματος στήριξης είναι τα προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η στήριξη μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, καθώς το Υπουργείο ολοκληρώνει αυτή την περίοδο την επεξεργασία των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα οποία θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για την επόμενη ημέρα.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η σημασία των μέτρων που ελήφθησαν για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης εντός της πανδημίας, που προσεγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ και αφορούν σε τουλάχιστον 500.000 ωφελούμενους.

Η Ελλάδα δαπανά ποσά που είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ΑΕΠ. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές του προϋπολογισμού ώστε να στηριχθεί η οικονομία σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Άλλοι μιλούν με μεγάλα λόγια, η κυβέρνηση μιλάει με έργα για την εργασία και την κοινωνική προστασία. Τόσο με τα επιδόματα ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, όσο και με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε μια σημαντική στήριξη σε εργαζομένους και ανέργους. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τα κενά και τις ανάγκες που προκύπτουν, προσαρμόζοντας τα μέτρα. Παράλληλα, έχουμε πάντοτε το βλέμμα στην επόμενη από τον κορωνοϊό ημέρα, για να γίνει η μετάβαση στην αγορά εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής συνοψίζονται ως εξής:

Πυλώνας πρώτος: Μέτρα στήριξης εργαζομένων

Αναστολές συμβάσεων εργασίας: 2,4 δισ. ευρώ σε 1,13 εκατ. μοναδικούς ωφελούμενους

Δώρο Πάσχα αναστολών: 105 εκατ. ευρώ

Μονομερείς δηλώσεις (τουρισμός, καλλιτέχνες): 161,4 εκατ. ευρώ σε 120.000 περίπου ωφελούμενους

Επιστήμονες: 115 εκατ. ευρώ σε 181.046 ωφελούμενους

Ειδικές κατηγορίες: 50 εκατ. ευρώ σε 62.000 ωφελούμενους

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: 67,5 εκατ. ευρώ σε 70.835 ωφελούμενους

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ e-ΕΦΚΑ

Εκτιμώμενο ύψος 1,5 δισ. ευρώ (Μάρτιος 2020- Φεβρουάριος 2021)

Σημειώνεται ότι στις 5 Μαρτίου θα γίνουν πληρωμές (αναστολές συμβάσεων Φεβρουαρίου και παρελθόντων μηνών κ.λπ.) εκτιμώμενου ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η καταβολή 40 εκατ. ευρώ μέσω ΟΑΕΔ για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Πυλώνας δεύτερος: ΟΑΕΔ: Μέτρα στήριξης ανέργων

Παροχές ΟΑΕΔ: Έχουν δοθεί περίπου 1,5 δισ. Ευρώ σε τακτικές και έκτακτες παροχές, που επιμερίζονται ως εξής:

1,1 δισ. Ευρώ σε επιδόματα τακτικής ανεργίας και λοιπές παροχές

349,5 εκατ. ευρώ σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (400 ευρώ μακροχρόνια ανέργων, παρατάσεις επιδότησης ανεργίας, οικονομική ενίσχυση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης)

Από τις τακτικές και έκτακτες παροχές του ΟΑΕΔ έχουν ωφεληθεί 755.000 άνεργοι και 52.000 εργαζόμενες μητέρες.

Πυλώνας τρίτος: Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προγράμματα του Υπουργείου μέσω ΕΣΠΑ: Για την περίοδο της πανδημίας μέσω διαφόρων προγραμμάτων έχουν διατεθεί 238 εκατ. ευρώ σε 47.000 περίπου ωφελούμενους

Πυλώνας τέταρτος: Μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης εν μέσω πανδημίας

Διπλή καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το Δεκέμβριο του 2020: 56 εκατ. ευρώ σε 500.000 δικαιούχους

Έκτακτο επίδομα με βάση τα τέκνα σε νοικοκυριά δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος:8,6 εκατ. ευρώ σε 50.128 δικαιούχους

Ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας με έκτακτο προσωπικό: 12 εκατ. ευρώ

Μέτρα προστασίας και υλικοτεχνικής βοήθειας ιδιωτικών και δημοσίων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων: 2 εκατ. ευρώ

Επισυνάπτεται σχετική παρουσίαση

