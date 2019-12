Επί της αρχής συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε επί της αρχής συμφωνία αναφέρει πηγή που γνωρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει να προχωρήσουν σε μείωση κατά 50% των δασμών σε κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας 375 δισ. δολαρίων, ενώ θα παγώσει η εφαρμογή επιπλέον δασμών σε αγαθά αξίας 160 δισ. δολαρίων που ήταν προγραμματισμένη να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σύσκεψη σήμερα στον Λευκό Οίκο με συμβούλους του με θέμα τη μείωση των δασμών που βρίσκονται σε ισχύ και το πάγωμα των δασμών που επρόκειτο να επιβληθούν.

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία με την Κίνα. Την θέλουν και τη θέλουμε και εμείς!» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!